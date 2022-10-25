Про це повідомляють #Букви.
Європейський день юстиції: ініціатором створення свята стала Рада адвокатів та юридичних товариств Європи (CCBE) 2014 року. Головна його мета – поєднати зусилля членів юридичних товариств та адвокатури в плані донесення до суспільства важливої ролі юристів у захисті громадянських прав.
Всесвітній день опери: всесвітній день опери – це інформаційна кампанія, яка покликана розширити уявлення суспільства про оперне мистецтво, про його позитивний вплив і значення для всіх нас. Свято виникло з ініціативи трьох професійних оперних організацій: Opera America, Opera Latinoamérica і Opera Europa.
Всесвітній день макаронів: свято було започатковане 1995 року на Римському конгресі виробників пасти. Макарони – давній винахід людства, хоча невідомо, коли вони з’явились. Вважається, що макаронні вироби з’явилися тоді, як люди навчилися вирощувати і обробляти пшеницю.
День панк-культури: день панк-культури було створено, щоб відсвяткувати довгу та легендарну історію панк-року. Термін “панк-рок” уперше був використаний американськими рок-критиками на початку 1970-х для опису гаражних груп 1960-х та деяких наступних груп. У 1976 році панк став популярним, особливо у Великій Британії, що призвело до народження субкультури. В 1977 вплив музики і субкультури поширилося по всьому світу.
Міжнародний день боротьби жінок за мир: історію цього свята пов’язують з діяльністю Міжнародної демократичної федерації жінок. Організацію створили в грудні 1945 року під час паризького Міжнародного жіночого конгресу. Рішення святкувати такий день прийняли 1980 року.
В різних країнах світу цього дня відзначають:
- Україна – День військового капелана
- Литва – День Конституції
- Словенія – День суверенітету
- Гренада – День подяки
- Румунія – День збройних сил
- Казахстан – День Республіки
- Тайвань – День ретросецесії (повернення під владу Китаю після японської окупації)
Цього дня у світі:
- 1586 — Шотландська королева Марія Стюарт засуджена до смерті.
- 1762 — Катерина II повеліла заселити малообжиті райони Російської імперії та Гетьманщини іноземцями.
- 1839 — У Манчестері виданий перший у світі залізничний розклад.
- 1897 — Перший футбольний матч зіграний у РІ.
- 1921 — розпочався Другий зимовий похід (Листопадовий рейд) армії УНР під командуванням Юрія Тютюнника.
- 1929 — Курс проданих напередодні на Нью-йоркській біржі 13 мільйонів акцій впав на 90 %, що викликало паніку у Нью-Йорку та інших містах світу. Цей день увійшов у історію як “чорна п’ятниця” і став початком економічної кризи, що охопила розвинуті західні держави.
- 1938 — Створено Національну спілку художників України.
- 1948 — в Чехословацькій республіці засновані виправно-трудові табори.
- 1955 — Після виведення окупаційних радянських військ парламент Австрії прийняв закон про її постійний нейтралітет.
- 1962 — Карибська криза: посол США в ООН на засіданні Ради безпеки продемонстрував фотографії радянських ракет на Кубі. Микита Хрущов погодився вивести з Куби радянські ракети, якщо Америка відмовиться від її захоплення.
- 1978 — Американський президент Рональд Рейган підписав законопроєкт про виділення коштів на виробництво нейтронної бомби.
- 1990 — Прийнята декларація про державний суверенітет Казахської РСР, у якому казахська національність оголошена домінуючою.
- 1992 — на референдумі ухвалена Конституція Литви.
- 2015 — Місцеві вибори в Україні та Вибори до Парламенту Польщі. Україна зупинила пряме авіасполучення з Росією.
- 2018 — випуск культового коміксу про Бетмена, “Бетмен: Довгий Гелловін”, українською.
Яке сьогодні церковне свято:
25 жовтня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Прова, Тараха і Андроника. Вони постраждали за свою віру в Христа 304 року в місті Тарса Кілікійська. Коли язичники сказали принести ідолам жертву, Тарах відповів, що може приносити її лише Єдиному Істинному Богові. Бачачи твердість святих, язичники піддали їх тортурам.
Прикмети:
- Тьмяні зірки 25 жовтня – до тепла, а яскраві – до сильних морозів. Якщо зірки трохи мерехтять, то, швидше за все, найближчим часом піде сніг.
- Багато зірок 25 жовтня – чекай доброго врожаю.
- Вітер дме з півночі – чекай похолодання, а з півдня – буде тепло.
- Поривчастий або слабкий вітер, який постійно змінює напрямок – за прикметами, дуже довго триматиметься похмура погода.
- Грім гримить сьогодні – зима буде безсніжною і теплою.
Традиції:
- Наші предки в цей день до півночі спостерігали за зірками. Вони вірили, що зірки можуть багато розповісти про особисте життя, про справи в господарстві і роботі, а також про врожай на наступний рік.
- Господині 25 жовтня варили кашу, оскільки крупа символізувала зірки, обов’язково пригощали нею родичів і сусідів.
- Не можна було голосно сміятися 25 жовтня, щоб не накликати на себе страшні муки.
Іменини цього дня відзначають:
Богдан, Олександр, Іван, Денис, Макар, Кузьма, Мартин, Тарас, Микола, Федот.
- За даними синоптиків у вівторок, 25 жовтня, фактично по всій території України йтимуть дощі. Омине негода лише декілька регіонів.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 24 жовтня.