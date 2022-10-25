25 жовтня відзначають Європейський день юстиції, Всесвітній день опери, Всесвітній день макаронів, День панк-культури та Міжнародний день боротьби жінок за мир. За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять мучеників Прова, Тараха і Андроніка.

Про це повідомляють #Букви.

Європейський день юстиції: ініціатором створення свята стала Рада адвокатів та юридичних товариств Європи (CCBE) 2014 року. Головна його мета – поєднати зусилля членів юридичних товариств та адвокатури в плані донесення до суспільства важливої ролі юристів у захисті громадянських прав.

Всесвітній день опери: всесвітній день опери – це інформаційна кампанія, яка покликана розширити уявлення суспільства про оперне мистецтво, про його позитивний вплив і значення для всіх нас. Свято виникло з ініціативи трьох професійних оперних організацій: Opera America, Opera Latinoamérica і Opera Europa.

Всесвітній день макаронів: свято було започатковане 1995 року на Римському конгресі виробників пасти. Макарони – давній винахід людства, хоча невідомо, коли вони з’явились. Вважається, що макаронні вироби з’явилися тоді, як люди навчилися вирощувати і обробляти пшеницю.

День панк-культури: день панк-культури було створено, щоб відсвяткувати довгу та легендарну історію панк-року. Термін “панк-рок” уперше був використаний американськими рок-критиками на початку 1970-х для опису гаражних груп 1960-х та деяких наступних груп. У 1976 році панк став популярним, особливо у Великій Британії, що призвело до народження субкультури. В 1977 вплив музики і субкультури поширилося по всьому світу.

Міжнародний день боротьби жінок за мир: історію цього свята пов’язують з діяльністю Міжнародної демократичної федерації жінок. Організацію створили в грудні 1945 року під час паризького Міжнародного жіночого конгресу. Рішення святкувати такий день прийняли 1980 року.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Україна – День військового капелана

Литва – День Конституції

Словенія – День суверенітету

Гренада – День подяки

Румунія – День збройних сил

Казахстан – День Республіки

Тайвань – День ретросецесії (повернення під владу Китаю після японської окупації)

Цього дня у світі:

1586 — Шотландська королева Марія Стюарт засуджена до смерті.

1762 — Катерина II повеліла заселити малообжиті райони Російської імперії та Гетьманщини іноземцями.

1839 — У Манчестері виданий перший у світі залізничний розклад.

1897 — Перший футбольний матч зіграний у РІ.

1921 — розпочався Другий зимовий похід (Листопадовий рейд) армії УНР під командуванням Юрія Тютюнника.

1929 — Курс проданих напередодні на Нью-йоркській біржі 13 мільйонів акцій впав на 90 %, що викликало паніку у Нью-Йорку та інших містах світу. Цей день увійшов у історію як “чорна п’ятниця” і став початком економічної кризи, що охопила розвинуті західні держави.

1938 — Створено Національну спілку художників України.

1948 — в Чехословацькій республіці засновані виправно-трудові табори.

1955 — Після виведення окупаційних радянських військ парламент Австрії прийняв закон про її постійний нейтралітет.

1962 — Карибська криза: посол США в ООН на засіданні Ради безпеки продемонстрував фотографії радянських ракет на Кубі. Микита Хрущов погодився вивести з Куби радянські ракети, якщо Америка відмовиться від її захоплення.

1978 — Американський президент Рональд Рейган підписав законопроєкт про виділення коштів на виробництво нейтронної бомби.

1990 — Прийнята декларація про державний суверенітет Казахської РСР, у якому казахська національність оголошена домінуючою.

1992 — на референдумі ухвалена Конституція Литви.

2015 — Місцеві вибори в Україні та Вибори до Парламенту Польщі. Україна зупинила пряме авіасполучення з Росією.

2018 — випуск культового коміксу про Бетмена, “Бетмен: Довгий Гелловін”, українською.

Яке сьогодні церковне свято:

25 жовтня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Прова, Тараха і Андроника. Вони постраждали за свою віру в Христа 304 року в місті Тарса Кілікійська. Коли язичники сказали принести ідолам жертву, Тарах відповів, що може приносити її лише Єдиному Істинному Богові. Бачачи твердість святих, язичники піддали їх тортурам.

Прикмети:

Тьмяні зірки 25 жовтня – до тепла, а яскраві – до сильних морозів. Якщо зірки трохи мерехтять, то, швидше за все, найближчим часом піде сніг.

Багато зірок 25 жовтня – чекай доброго врожаю.

Вітер дме з півночі – чекай похолодання, а з півдня – буде тепло.

Поривчастий або слабкий вітер, який постійно змінює напрямок – за прикметами, дуже довго триматиметься похмура погода.

Грім гримить сьогодні – зима буде безсніжною і теплою.

Традиції:

Наші предки в цей день до півночі спостерігали за зірками. Вони вірили, що зірки можуть багато розповісти про особисте життя, про справи в господарстві і роботі, а також про врожай на наступний рік.

Господині 25 жовтня варили кашу, оскільки крупа символізувала зірки, обов’язково пригощали нею родичів і сусідів.

Не можна було голосно сміятися 25 жовтня, щоб не накликати на себе страшні муки.

Іменини цього дня відзначають:

Богдан, Олександр, Іван, Денис, Макар, Кузьма, Мартин, Тарас, Микола, Федот.