Минулого літа фестиваль змінив локацію та переїхав на територію Дахнівської Січі, що на Черкащині. Проте, деякі зміни тільки на краще. Територія збільшилася, а дістатися до локації стало простіше.

Протягом трьох днів гостей очікує різноманітна програма, оскільки формат фестивалю немає границь – як любителям хіп-хопу, так і металу буде чим зайнятись на локаціїї. Учасниками фестивалю стануть як відомі гурти, так і відносно молоді команди, які ще не вийшли на всеукраїнський рівень.

На території буде встановлено дві сцени: Main та Alternative.

Організатори події ставлять собі за мету об’єднати два головних завдання: познайомити публіку з новими іменами та вже досвідченими музикантами і популяризувати рок-музику серед молоді, цим самим долучивши молоде покоління до активного способу життя та відпочинку.

Цього року фестиваль вже вдев’яте запрошує в гості фестивальників всієї країни, аби зустрітися з друзями, послухати та поспілкуватися з улюбленими виконавцями, і звичайно ж зарядитися емоціями на все літо!

26-28 червня 2020 – три дні драйву, шалених образів та життя без обмежень і заборон.

Не зволікайте і купуйте квитки вже зараз.

Квитки онлайн :

https://concert.ua/uk/event/rok-bulava

https://kasa.in.ua/ua/cherkasy/festival/rok-bulava-2020-06-26

Квитки в Черкасах “Бюро Добрих послуг”, в Будинку торгівлі, тел.: (0472) 56-01-19, (098) 118-89-45, (063) 399-89-32