Про це повідомили в прес-службі посольства України в США.
Рейс Майамі-Київ заплановано на 26 квітня.
Перед польотом пасажири зобов’язані дати згоду на двотижневу обсервацію. Її вартість (проживання та харчування) буде включено в ціну квитка.
“Інформуємо про проведення авіакомпанією “Міжнародні авіалінії України” спеціального комерційного рейсу за маршрутом Майамі-Київ 26 квітня … У вартість квитка включена оплата за двотижневу обсервацію з харчуванням. Звертаємо Вашу увагу, що при придбанні авіаквитків обов’язковою вимогою є надання згоди на проведення обсервації після повернення в Україну”, – сказано в повідомленні.
- Раніше Кабмін прийняв рішення зобов’язати всіх українців, які повернулися з-за кордону, пройти двотижневу обсервацію.
- 1 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що МВС більше не дасть згоди на жоден авіаційний чартер.