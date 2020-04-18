Про це повідомили в прес-службі посольства України в США.

Рейс Майамі-Київ заплановано на 26 квітня.

Перед польотом пасажири зобов’язані дати згоду на двотижневу обсервацію. Її вартість (проживання та харчування) буде включено в ціну квитка.

“Інформуємо про проведення авіакомпанією “Міжнародні авіалінії України” спеціального комерційного рейсу за маршрутом Майамі-Київ 26 квітня … У вартість квитка включена оплата за двотижневу обсервацію з харчуванням. Звертаємо Вашу увагу, що при придбанні авіаквитків обов’язковою вимогою є надання згоди на проведення обсервації після повернення в Україну”, – сказано в повідомленні.