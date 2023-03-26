Щороку 26 березня в державі відзначають День Національної гвардії України, який було запровадежно у 2015 році. До складу цього військового формування входять бригади та полки оперативного призначення, полки охорони важливих державних об’єктів та інші підрозділи.

Про це повідомляють #Букви.

18 березня 2015 року 5-ий президент України та лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко підписав указ про запровадження Дня Національної гвардії України. Разом з проголошенням нового свята був скасований День внутрішніх військ МВС України, яке існувало від 1996 року.

Перший Указ про формування Республіканської гвардії було підписано ще в серпні 1991 року. Відтоді до розпорядження Верховної Ради перейшли всі військові частини, що належали Міністерству внутрішніх справ Радянського Союзу та розміщувалися в межах держави. У листопаді ВР прийняла закон про створення та регламент роботи Національної гвардії України, який було підписано головою Верховної Ради Леонідом Кравчуком.

Відповідно до закону, роль Нацгвардії України полягала у захисті недоторканості країни та охороні державних кордонів. Додатково формування мало обов’язок ліквідовувати наслідки стихійних лих та аварій у разі необхідності.

У 1999 році згідно з указом другого президента України Леоніда Кучми Національна гвардія зайняла місце підрозділів у складі інших військових формувань. Проте невдовзі установа була зовсім розформована. Все її майно, включаючи військову техніку, перейшло у власність Міністерства внутрішніх справ та Збройних сил України.

Спроба відновити Національну гвардію співпала із вторгненням російських військ у Крим. Тоді виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов написав звернення до ВР, в якому наполягав на поновленні цього формування. Відтак, в березні 2014 року було ухвалено законопроєкт про відновлення Національної гвардії, за який проголосувала переважна більшість народних депутатів.

На своїй сторінці в Telegram президент України Володимир Зеленський привітав всіх причетних до цього свята та висловив подяку “за службу і сталевий характер”.

До привітання також приєдналися в Генеральному штабі Збройних сил України та подякували за “неабияку стійкість та відвагу”.

“Щодня на полі бою ви здійснюєте подвиги, демонструєте, що вірність присязі та українському народу – це не просто пусті слова. Зі Збройними силами України, з перших днів російської агресії, ви героїчно б’єтеся на найскладніших ділянках фронту. Плечем до плеча. Саме завдяки нашій єдності та відданості Батьківщині – ми непереможні”, – додали в Генштабі.

Бригада НГУ “Азов” також привітала побратимів зі святом. “Нині уявити цілісну обороноздатність України без Національної гвардії неможливо — НГУ б’ється на усіх можливих фронтах, роблячи значний внесок в майбутню перемогу”, – зауважили в пресслужбі бригади.

5-ий президент України Петро Порошенко також подякував воїнам-нацгвардійцям за “вірність військовому та громадянському обов’язку і відданість українському народові”.

З професійним святом нацгвардійців привітав і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Додамо, що максимально допустима кількість військовослужбовців, що можуть перебувати у складі Нацгвардії становить 60 000 осіб.

Протягом бойових дій на сході України загинуло близько 200 нацгвардійців та понад 800 отримали поранення. Нагороди за мужність та героїзм отримали 4 000 військових, з яких 100 нацгвардійців були нагороджені посмертно.