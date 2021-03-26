26 березня Netpeak організовує вже другий MailMeConf - конференцію для бізнесу про директ-маркетингу: email, SMS- і месенджер-розсилки, пуш і чат-боти.

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На сайті вже опублікована програма конференції c темами доповідей всіх спікерів.

Конференція точно буде корисна молодим фахівцям, які хочуть вивчити новий інструмент онлайн-маркетингу. А також власникам бізнесу, хто планує збільшувати продажі за рахунок зростання лояльності аудиторії.

На прикладі реальних кейсів компаній поговоримо про інструменти директ-маркетингу і омніканальних стратегіях для персоналізованої комунікації з покупцем.

Лайнап спікерів 2021 і теми доповідей:

● Віолетта Титаренко, CMO Люксоптика. Вона розповість про персоналізацію в директ-маркетингу та поділиться кейсом Люксоптики: чат-боти VS модератори.

● Денис Судилківська, CMO ЛУН, виступить з темою “Серія експериментів ЛУН: чи може бот замінити людини в комунікації?”

● Наталія Хомик, Head of CRM Eldorado, розповість навіщо потрібна CRM стратегія або як виростити активну базу клієнтів на 20%.

● Анна Чугай, Retention Marketing Specialist в Prom, готує практичний кейс про те, з чого директ-маркетологу почати роботу на великому проекті.

● Владислав Подоляко, Founder & CEO Folderly, розповість як працювати над вивозили листів: різниця між холодними і теплими розсилками.

● Денис Томащук, Senior Email Marketer Pampik, готує доповідь на тему «Любов до клієнта»: чому це не тільки програма лояльності і причому тут email-маркетинг.

● Олексій Данченко, COO сервісу eSputnik, буде говорити про новий маркетингу на основі сегментації – легкий спосіб візуалізувати стратегії і знаходити інсайти

● Сергій Костя, маркетинг-директор компанії Bolt. Сергій готує доповідь, в якому нарешті розповість «Хто такий Богдан з Bolt !?» і як створити новий підхід до комунікації з користувачами через поштові розсилки, пуші і месенджери.

Модератор – Денис Золотарьов, Head of Email Marketing Netpeak.

Для участі в конференції досить просто заповнити форму реєстрації на сайті.