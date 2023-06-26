26 червня відзначається Міжнародний день на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом, Всесвітній день виробників холоду, День косметолога; в Україні - День молодіжних і дитячих громадських організацій. За церковним календарем вшановують пам'ять мучениці Акилини та святого Трифілія.

Джерело: #Букви

Міжнародний день на підтримку жертв тортур. Саме цього дня 1987 року набула чинності одна з ключових ініціатив охорони прав та гідності людини – Конвенція проти жорстоких тортур. А подію запровадила Генеральна Асамблея ООН в грудні 1987 року.

Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом — міжнародний день ООН. Мета заходів, що проводяться у рамках цього дня: посилити дії і співробітництво прогресивних сил у боротьбі зі вживанням наркотиків; позбавити суспільство від зловживання наркотиками та їхнього незаконного обігу.

26 червня 1987 року Міжнародна конференція по боротьбі зі зловживанням наркотичними засобами й їхнім незаконним обігом прийняла Всеосяжний план діяльності. 7 грудня 1987 році Генеральна Асамблея ООН установила Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним оборотом у знак вираження своєї рішучості підсилювати діяльність по створенню міжнародного співтовариства, вільного від зловживання наркотиками.

Всесвітній день виробників холоду. Цього дня 1824 року народився британський науковець лорд Кельвін Томсон, який створив шкалу температур. А подію встановив 2018 року Секретаріат міжнародної події в англійському місті Дербішир. Згодом ініціатива була підтримана ЮНІДО.

День косметолога. Спочатку подія була популярна лише в США, але згодом поширилася в інші країни світу, зокрема і Україну. В перекладі з грецької мови термін “косметологія” означає “мистецтво прикрашати”.

День молодіжних і дитячих громадських організацій України. Щороку подія припадає на останню неділю червня. Була запроваджена 2008 року указом президента України задля регламентування та захисту діяльності подібних об’єктів.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Мадагаскар – Національне свято Республіки Мадагаскар

Румунія – День національного прапора Румунії

Цього дня у світі:

1886 — французький хімік Анрі Муассан уперше отримав чистий фтор

1906 — стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції

1919 — вийшов перший номер газети “Нью-Йорк Дейлі Ньюз”

1925 — прем’єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна “Золота лихоманка”

1940 — Радянський уряд передав румунському посланцю в Москві заяву з вимогою передачі Бессарабії Радянському Союзу. Цей ультиматум Королівство Румунія прийняла 28 червня

1940 — у Радянському Союзі введено восьмигодинний робочий день, семиденний робочий тиждень і кримінальна відповідальність за спізнення на роботу

1945 — на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписали Статут Організації Об’єднаних Націй

1960 — проголошено незалежність Мадагаскару

2006 — у Кельні відбувся матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна — Швейцарія в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемогла збірна України

2012 — Чорногорія офіційно розпочала перемовини про вступ до Європейського Союзу

Яке сьогодні церковне свято:

26 червня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Акилини та святого Трифілія. Мучениця Акилина народилася в фінікійському місті Бібла. Її виховували в благочестивих традиціях християнства, а тому вже в 12 років вона почала переконувати своїх однолітків перейти з язичницької віри в християнську. Дізнався про це один із слуг царського намісника та й доніс на Акилину. Перед намісником дівчинка сказала, що від Христа не відрічеться. За що вона перенесла страшні муки, а згодом померла.

Прикмети:

Літає багато мошкари — буде хороша погода

На заході сонця павуки-хрестовики вилізли на павутину — наступного дня очікується погожий день

По траві катаються собаки до негоди

Традиції:

За народними повір’ями у цю дату забороняли важко працювати. Також намагайтесь не пліткувати, не сваритися і не скаржитися.

Наші предки вірили, якщо 26 червня після полудня вийти з дому і відійти на велику відстань, то можна накликати на себе біду.

Цього дня збиралися всією великою родиною, кликали друзів та сідали за святковий стіл. Головним символом дня вважалася гречка, тому на столі обов’язково були страви з нею.

Можна помолитися святій Акилині, щоб вона захистила родину від негараздів та хвороб.

Іменини сьогодні святкують:

Іван, Яків, Килина, Ганна, Антоніна.