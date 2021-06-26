У суботу, 26 червня, в Україні відзначається День національного прапора кримських татар, а у світі - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу, а також День косметолога.

Про це розповідають #Букви.

Також сьогодні відзначається:

День Збройних сил Великобританії

День боротьби за свободу Південної Африки в ПАР

День каное

День щуролова в Хамелін, Німеччина

Національний день шоколадного пудингу в США

Цей день в історії:

1886 — французький хімік Анрі Муассан вперше отримав чистий фтор.

1906 — стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції.

1919 — вийшов перший номер газети “Нью-Йорк Дейлі Ньюз”

1925 — прем’єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна “Золота лихоманка”

1940 — Радянський уряд передав румунському посланцю в Москві заяву з вимогою передачі Бессарабії Радянському Союзу. Цей ультиматум Королівство Румунія прийняла 28 червня

1940 — у Радянському Союзі введено восьмигодинний робочий день, семиденний робочий тиждень і кримінальна відповідальність за спізнення на роботу

1945 — на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписали Статут Організації Об’єднаних Націй

1960 — проголошено незалежність Мадагаскару

2006 — у Кельні відбувся матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна — Швейцарія в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемогла збірна України.

Прикмети погоди:

Якщо огірки пізньої сівби не встигають дозріти до цього часу – значить, за прикметою, вони не будуть смачними.

Багато комах – буде тепла і ясна погода.

26 червня день ангела відзначають: Килина, Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Яків.