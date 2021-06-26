Про це розповідають #Букви.

Також сьогодні відзначається:
  • День Збройних сил Великобританії
  • День боротьби за свободу Південної Африки в ПАР
  • День каное
  • День щуролова в Хамелін, Німеччина
  • Національний день шоколадного пудингу в США
Цей день в історії:

1886 — французький хімік Анрі Муассан вперше отримав чистий фтор.

1906 — стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції.

1919 — вийшов перший номер газети “Нью-Йорк Дейлі Ньюз”

1925 — прем’єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна “Золота лихоманка”

1940 — Радянський уряд передав румунському посланцю в Москві заяву з вимогою передачі Бессарабії Радянському Союзу. Цей ультиматум Королівство Румунія прийняла 28 червня

1940 — у Радянському Союзі введено восьмигодинний робочий день, семиденний робочий тиждень і кримінальна відповідальність за спізнення на роботу

1945 — на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписали Статут Організації Об’єднаних Націй

1960 — проголошено незалежність Мадагаскару

2006 — у Кельні відбувся матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна — Швейцарія в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемогла збірна України.

Прикмети погоди:
  • Якщо огірки пізньої сівби не встигають дозріти до цього часу – значить, за прикметою, вони не будуть смачними.
  • Багато комах – буде тепла і ясна погода.

26 червня день ангела відзначають: Килина, Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Яків.