Про це розповідають #Букви.
Також сьогодні відзначається:
- День Збройних сил Великобританії
- День боротьби за свободу Південної Африки в ПАР
- День каное
- День щуролова в Хамелін, Німеччина
- Національний день шоколадного пудингу в США
Цей день в історії:
1886 — французький хімік Анрі Муассан вперше отримав чистий фтор.
1906 — стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції.
1919 — вийшов перший номер газети “Нью-Йорк Дейлі Ньюз”
1925 — прем’єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна “Золота лихоманка”
1940 — Радянський уряд передав румунському посланцю в Москві заяву з вимогою передачі Бессарабії Радянському Союзу. Цей ультиматум Королівство Румунія прийняла 28 червня
1940 — у Радянському Союзі введено восьмигодинний робочий день, семиденний робочий тиждень і кримінальна відповідальність за спізнення на роботу
1945 — на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписали Статут Організації Об’єднаних Націй
1960 — проголошено незалежність Мадагаскару
2006 — у Кельні відбувся матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна — Швейцарія в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемогла збірна України.
Прикмети погоди:
- Якщо огірки пізньої сівби не встигають дозріти до цього часу – значить, за прикметою, вони не будуть смачними.
- Багато комах – буде тепла і ясна погода.
26 червня день ангела відзначають: Килина, Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Яків.