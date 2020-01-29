26 лютого Київ зустріне головну подію вітчизняного ІКТ-ринку – Міжнародний Форум "Навколо Хмари. Навколо Даних. Навколо КЦ. Навколо IoT. Навколо Безпеки. Навколо Кабелю. Навколо IP. Smart Building" (або BIT&BIS-2020).

На Форумі ви зможете почути наступні цікаві виступи:

“Шифрування даних – як захистити найцінніше”, Олександр Хомутов, директор з розвитку, Dataway Security ltd.

“Технології майбутнього”, Анна Рижкова, старший регіональний представник в країнах СНД і Балтії, Seagate.

“Додаткові рішення ESET для протистояння сучасним кібератакам”, Сергій Кадет, менеджер відділу роботи з партнерами та клієнтами, ESET Україна.

“Цифрова екосистема безпечного міста: досвід Ізраїлю”, Оксана Потапенко, менеджер з розвитку бізнесу, AuxBridge.

“Хмарні технології в 5G”, Володимир Ринк, технічний консультант, Nokia.

“Розвиток емоційного інтелекту співробітників як ключ до підвищення рівня сервісу”, Сергій Сaмко, керівник відділу сервіс-деск, ТОВ “Нова Пошта Україна”.

“Як переконати продавців продавати?”, Людмила Мельник, бізнес-тренер.

“Рушійні сили продажів”, Анна Башинськая, Олександра Зубрицька, Телеконтакт.

“Контакт-центр – фундамент усвідомленого маркетингу”, Тетяна Шалига, співзасновник, Інтерактивна бізнес-школа SCALE.

“Контакт-центр і Відносини: практика щасливих взаємин”, Наталія Щербина, супервізор організацій і команд, системний коуч, фахівець з емоційного вигорання та ефективної комунікації в бізнесі, ВІЧЕ КОНСАЛТИНГ.

“Бізнес-гра “Красива стратегія””, Жаннет Падалка, бізнес-тренер, Ірина Венгловська, бізнес-тренер.

Також ви зможете напряму поспілкуватися з представниками таких компаній, як ESET, Western Digital, Seagate, Dataway Security, UTEX УКРАЇНА, Tucha, Нова Пошта, Телеконтакт, Інтерактивна Бізнес-школа SCALE, ВІЧЕ КОНСАЛТИНГ, AuxBridge та іншими.

Інформація постійно оновлюється і ви можете стежити за нею на сайті Форуму.

Протягом всього часу проведення форуму буде діяти виставка, де відвідувачі зможуть ознайомитися з новітніми розробками, побачити їх втілення в реальних продуктах, живі демонстрації та інсталяції.

Одна з найбільш цінних складових форуму – це спілкування партнерів та відвідувачів, можливість задати найболючіші питання безпосередньо представникам провідних виробників обладнання та ІТ-рішень, постачальникам та експертам, отримання великої кількості корисних ділових контактів.

А для того, щоб спілкування протікало неформально, в дружній обстановці, відвідувачів BIT&BIS-2020 крім ділової частини чекає розіграш цінних призів та нетворкінг.

Увага! Кількість місць обмежена.

Все, що стосується BIT&BIS-2020 у Києві, можна знайти на офіційному сайті заходу.

Адреса: Ультрамарин Хол, РК Ультрамарин, Україна, Київ, вул. Василя Липківського, 1А.