У цей день у світі відзначають Міжнародний день протиепідемічної готовності, День спокушання, День вирізання сніжинки з паперу. Також сьогодні у США День фруктового пирога, в Киргизстані – День співробітника паспортно-візової служби, в КНДР – День Конституції. Віряни відзначають Филимонів день.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати:

537 — У Константинополі, столиці Візантійської імперії, освятили храм святої Софії.

1648 — тріумфальний в’їзд гетьмана Війська Запорозького Богдана Хмельницького в Київ через Золоті ворота.

1932 — введення в СРСР єдиної паспортної системи та “обов’язкового запису паспортів”. Селяни паспортів не отримали, через що фактично перетворилися на кріпаків.

1932 — У розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкрився найбільший у світі театр мистецтв «Radio City Music Hall», розрахований на майже 6 тисяч місць.

1934 — Політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило депортацію 2 тисяч «антирадянських» родин із прикордонних районів України.

1945 — У Нью-Йорку представники 28 країн підписали угоду про створення Міжнародного валютного фонду.

1978 — Король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затвердив нову демократичну Конституцію – першу за попередні 50 років.

1979 — Радянські військовики вбили президента Афганістану Хафізуллу Аміна.

1979 — 75-тисячний контингент радянських військ увійшов на територію Афганістану.

1991 — незалежність України визнали Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В’єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція.

1994 — запущено в експлуатацію київську станцію метро «Позняки», через 3 роки у цей же день введено в експлуатацію станцію метро «Печерська».

2008 — в Секторі Газа почалась антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАСу.

Сьогодні народились:

1571 — Йоган Кеплер, німецький астроном, який першим заявив, що планети обертаються навколо Сонця.

1817 — Бараташвілі Микола Мелітоновіч, грузинський поет-романтик.

1822 — Луї Пастер, французький хімік і бактеріолог, який розробив метод консервування (пастеризації) і заходи профілактичної вакцинації проти холери, сибірки, сказу.

1876 — Іван Алчевський, український співак, громадський діяч.

1885 — Степан Шкурат, український актор театру і кіно.

1888 — Теа фон Гарбу, німецька актриса, сценарист, письменниця-фантаст.

1901 — Марлен Дітріх, німецька кіноакторка (“Шанхайський експрес”, “Голубий ангел”, “Диявол — це жінка”, “Монте-Карло”) та співачка.

1908 — Володимир Божик, кобзар, диригент.

1934 — Лариса Латиніна (Дирій), 9-разова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, володарка найбільшого числа олімпійських нагород за всю історію Олімпійських ігор.

1948 — Жерар Депардьє, французький кіноактор (“Двоє в місті”, “Мій американський дядечко”, “Сусідка”, “Сірано де Бержерак”, “Полковник”, “Вибір зброї”).

Православне свято:

27 грудня православна церква шанує святих мучеників Филимона, Аполлонія, Аріана та Феотиха. Вони постраждали за християнську віру в Єгипті під час правління імператора Діоклетіана. Затяті язичники увірували в Бога, проте все одно після катувань були страчені.

Народні прикмети:

Не можна виходити на вулицю невмитим – буде біда.

Яка погода сьогодні – така і в лютому буде.

Якщо день теплий – то літо буде спекотним.

Якщо сніжно та вітряно — буде гарний врожай.

Іменини: Микола, Іларіон, Філімон, Аріана.