Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати:
1776 — Під Трентоном війська Джорджа Вашингтона одержали перемогу над англійцями, яка стала переломною в боротьбі північноамериканських колоній за незалежність.
1783 — Француз Себастьян Ленорман уперше в Європі продемонстрував псевдопарашут.
1805 — У Пресбурзі (нині Братислава) Франція і Австрія підписали мирний договір, що завершив війну третьої антифранцузької коаліції.
1870 — Завершилось будівництво 13-кілометрового тунелю Фрежюс — першого залізничного тунелю під Альпами, який з’єднав Італію та Францію.
1898 — П’єр і Марія Кюрі відкрили радіоактивний елемент радій.
1908 — Джек Джонсон став першим афроамериканцем, який здобув титул чемпіона світу з боксу в надважкій категорії.
1918 — проголошено відновлення УНР і сформовано уряд держави — Раду Народних Міністрів УНР. Цього ж дня рік потому уряд УНР відкликав українську місію з Паризької мирної конференції.
1931 — У Токіо засновано автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, перейменовану наступного року в «Nissan».
1946 — У Лас-Вегасі відкрився готель «Фламінго», побудований знаменитим гангстером Багсі Сігелом. З цього дня почалося перетворення Лас-Вегаса на світову столицю грального бізнесу.
1963 — Фірма грамзапису «Capitol Records» випустила перший у США сингл групи The Beatles «I Want to Hold Your Hand/I Saw Her Standing There», який вийшов на перше місце в американському хіт-параді, почалося «британське вторгнення» бітломанії в США.
1974 — в СРСР оголошено про видачу паспортів селянам.
1991 — Рада Республік Верховної Ради СРСР провела своє останнє засідання і прийняла декларацію, якою констатувала факт припинення існування Радянського Союзу.
1991 — Національним банком України зареєстрований Експобанк, як комерційний банк.
2004 — в Індійському океані стався найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії.
Релігійне свято:
26 грудня віряни вшановують пам’ять Святого Євстратія, а в народі – “Відьмині посиденьки”.
Воєначальник Євстратій, який жив у 4 століття у Севастії, разом із чотирма послідовниками – Авксентієм, Євгенієм, Мардарієм та Орестом, постраждали за віру. Всі вони були закатовані та страчені.
Наші предки вірили, що у цей день відьми збираються на посиденьки та вирішують, як схопити сонце та зжити його з білого світла. У цей день не починали жодних нових справ. Також не можна проходити повз людей, які потребують допомоги.
Що не можна робити:
- не рекомендується починати нові справи.
- намагайтеся не сваритися і не лихословити.
- не можна залишати біля входу віник.
Прикмети:
- якщо день сонячний, то такого ж слід чекати і на 31 грудня;
- на вулиці заметіль – весна буде пізньою;
- якщо сороки сідають на сніг, то буде тепло;
- чути виття вовків – скоро прийде тепло.
Іменини: Костянтин, Констанцій, Арсеній, Євген, Євстратій, Лукія, Мардарій, Никодим, Орест.
- 25 грудня християни західного обряду святкують Різдво. Також сьогодні відзначають Нардуган, Коляду, День дарування ялинкових святкових куль, День сім’ї у Мозамбіку, День гарбузового пирога у США, День Куайд-і-Азам у Пакистані, День гарного управління в Індії та День Конституції на Тайвані.