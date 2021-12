Про це повідомляють #Букви.

Православне свято:

26 грудня віряни вшановують пам’ять Святого Євстратія, а в народі -«Відьміни посиденьки».

Воєначальник Євстратій, який жив у 4 століття у Севастії, разом із чотирма послідовниками – Авксентієм, Євгенієм, Мардарієм та Орестом, постраждали за віру. Всі вони були закатовані та страчені.

Наші предки вірили, що у цей день відьми збираються на посиденьки та вирішують, як схопити сонце та зжити його з білого світла. У цей день не починали жодних нових справ. Також не можна проходити повз людей, які потребують допомогу.

Пам’ятні дати:

1776 — Під Трентоном війська Джорджа Вашингтона одержали перемогу над англійцями, яка стала переломною в боротьбі північноамериканських колоній за незалежність.

1783 — Француз Себастьян Ленорман уперше в Європі продемонстрував псевдопарашут.

1805 — У Пресбурзі (нині Братислава) Франція і Австрія підписали мирний договір, що завершив війну третьої антифранцузької коаліції.

1870 — Завершилось будівництво 13-кілометрового тунелю Фрежюс — першого залізничного тунелю під Альпами, який з’єднав Італію та Францію.

1898 — П’єр і Марія Кюрі відкрили радіоактивний елемент радій.

1908 — Джек Джонсон став першим афроамериканцем, який здобув титул чемпіона світу з боксу в надважкій категорії.

1918 — проголошено відновлення УНР і сформовано уряд держави — Раду Народних Міністрів УНР. Цього ж дня рік потому уряд УНР відкликав українську місію з Паризької мирної конференції.

1931 — У Токіо засновано автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, перейменовану наступного року в «Nissan».

1946 — У Лас-Вегасі відкрився готель «Фламінго», побудований знаменитим гангстером Багсі Сігелом. З цього дня почалося перетворення Лас-Вегаса на світову столицю грального бізнесу.

1963 — Фірма грамзапису «Capitol Records» випустила перший у США сингл групи The Beatles «I Want to Hold Your Hand/I Saw Her Standing There», який вийшов на перше місце в американському хіт-параді, почалося «британське вторгнення» бітломанії в США.

1974 — в СРСР оголошено про видачу паспортів селянам.

1991 — Рада Республік Верховної Ради СРСР провела своє останнє засідання і прийняла декларацію, якою констатувала факт припинення існування Радянського Союзу.

1991 — Національним банком України зареєстрований Експобанк, як комерційний банк.

2004 — в Індійському океані стався найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії.

Сьогодні народились:

1194 — Фрідріх II, імператор Священної Римської імперії з 1220.

1664 — Йоганн Мельхіор Дінлінгер, німецький ювелір епохи бароко.

1666 — Франческо Кабіянка, венеційський скульптор доби пізнього бароко.

1698 — Філіппо Делла Валле, італійський скульптор.

1716 — Томас Грей, англійський поет.

1791 — Чарльз Беббідж, британський математик, винахідник першої обчислювальної машини.

1883 — Моріс Утрілло, французький художник, поет.

1891 — Генрі Міллер, американський письменник.

1898 — Євген Плужник, український поет, драматург, перекладач, один з найвизначніших представників Розстріляного Відродження.

1917 — Юрій Асєєв, київський архітектор, реставратор, мистецтвознавець, педагог; Заслужений архітектор України, почесний член Академії архітектури України, дійсний член ICOMOS.

1937 — Алла Бабенко, українська акторка, режисер Національного академічного драмтеатру ім. М.Заньковецької у Львові, народна артистка України.

1953 — Тоомас Гендрік Ільвес, президент Естонії.

1959 — Кодзі Морімото, японський режисер аніме.

1962 — Джеймс Коттак, американський барабанщик, музикант гурту Scorpions.

1975 — Марсело Ріос, чилійський тенісист, який був першою ракеткою світу навесні 1998 року.

Прикмети:

якщо день сонячний, то такого ж слід чекати і на 31 грудня;

на вулиці заметіль – весна буде пізньою;

якщо сороки сідають на сніг, то буде тепло;

чути виття вовків – скоро прийде тепло.

Іменини: Костянтин, Констанцій, Арсеній, Євген, Євстратій, Лукія, Мардарій, Никодим, Орест.