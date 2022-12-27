Протягом 26 грудня стало відомо, що в Донецькій області внаслідок російських обстрілів поранено двоє цивільних.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами люди постраждали у Великій Новосілці та Іванівському.

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 281 людина загинула 2 796 отримали поранення.

Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Згідно з даними Генштабу, на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Берестове, Тавільжанка, Табаївка, Крохмальне і Першотравневе на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, Коломийчиха, Першотравневе і Площанка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва і Григорівка на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдав вогневого ураження по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема це – Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку постраждали Пречистівка, Золота Нива і Велика Новосілка на Донеччині.