Сьогодні, 26 липня, світ відзначає День парашутиста, День есперанто і Міжнародний день збереження мангрових екосистем.

В Україні відзначають День працівників торгівлі, в США – День ФБР, День дядьки й тітки, День за все або нічого, День хрусткого рогалики, День батьків, День кавового милк-шийка, в Домінікані – День батька, в Китаї – Вшанування Небес “Тянь куан цзе “, в Австралії – День дерева, в Ірландії – Сходження на Святу Гору, в Перу – День коктейлю” Піско сауер “, на Кубі – День національного повстання, на Мальдівах – День незалежності, в Індії – День перемоги в Каргільской війні, в Барбадосі – День національного значення, в Ліберії – День незалежності.

Пам’ятні дати 26 липня

657 рік – армія шиїтів зазнає поразки від мусульман-сунітів в битві біля Сиффіні (територія нинішньої Сирії).

У 1708 році – біля Білої Церкви був страчений український полковник Василь Кочубей за наказом гетьмана Івана Мазепи. Він запідозрив полковника в бажанні донести Петру I про зраду самого Мазепи.

У 1887 році окуліст Людвіг Заменгоф опублікував підручник з мови есперанто – “Першу книгу”. У тому ж році його опублікували опублікований на польському, німецькою та французькою мовами. На даний момент жодна держава офіційно не затвердив есперанто, в 1921 році він був рекомендований Французькою академією наук, в 1954 – ЮНЕСКО. У 1985 році ЮНЕСКО запропонувала ввести навчання есперанто в школах і використовувати цю мову в міжнародному співробітництві.

У 1908 році в США було створено Федеральне бюро розслідувань.

У 1908 році в цей день в Парижі фінішували перші кругосвітні автомобільні гонки. Почалася гонка 12 лютого в Нью-Йорку. Першим до фінішу прийшов німецький автомобіль Protos компанії Siemens-Schuckertwerke GmbH, яким керував лейтенант Кеппен, але переможцем був визнаний американець Джордж Шустер на автомобілі конструктора Томаса.

У 1909 – з порту Натал в Південній Африці виходить і пропадає безвісти англійський пасажирський пароплав Waratha. На борту знаходилося близько 300 чоловік.

1956 – президент Єгипту Гамаль Абдель Насер націоналізував Суецький канал. Це послужило початком війни із західними державами.

У 1959 році підполковник Корпусу морської піхоти США Вільям Ранкин, виконуючи в небі Північної Кароліни тренувальний політ на висоті 14,3 тисячі метрів, катапультируется зі свого палубного реактивного винищувача “Крусейдер” і потрапить в найсильнішу грозу, в результаті чого його спуск замість очікуваних 11 хвилин розтягнувся на 40. Цей стрибок став найтривалішим офіційно зареєстрованим стрибком з парашутом.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква шанує архангела Гавриїла. Інші назви свята: “Гаврило”, “Гавриїл”, “Степан Савваіт”.

Що сьогодні не можна робити

Якщо три рази спіткнетеся, переступаючи поріг будинку, то краще з дому не виходити.

Не можна важко фізично працювати.

Прикмети на 26 липня

Тепло і сонячно – осінь буде затяжною, холоди прийдуть нескоро;

Дощовий день – зима буде морозною і сніжною;

Граки в зграї збираються – скоро настане осіння погода.

26 липня іменини Іменини у Гавриїла, Степана, Маркіяна і Антона.