У п'ятницю, 26 червня, в світі відзначають відразу ж два важливих свята під егідою ООН - Міжнародний день на підтримку жертв тортур і Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

26 червня в Азербайджані День збройних сил, в Білорусії – День працівників прокуратури, на Мадагаскарі – День незалежності, в Румунії – День національного прапора, в ПАР – День боротьби за свободу в Південній Африці. У кримських татар сьогодні День кримськотатарського прапора.

Міжнародний день на підтримку жертв тортур

У 1997 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 26 червня Міжнародним днем ​​Організації Об’єднаних Націй в підтримку жертв катувань (резолюція 52/149 від 12 грудня). Цей день проводиться з метою викорінення тортур і забезпечення ефективного функціонування Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 року, що набула чинності 26 червня 1987 року.

ООН завжди засуджувала катування як одне з найбільш нелюдських дій, застосовуваних одними людьми по відношенню до інших.

У відомстві зазначають, що тортури є злочином відповідно до принципів міжнародного права.

Це день відзначають саме 26 червня, оскільки в цей день, в 1987 році Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання вступила в силу.

На сьогоднішній день Конвенція була ратифікована 162 країнами.

Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом

7 грудня 1987 року Генеральна Асамблея прийняла резолюцію 42/112, в якій постановила відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом на знак вираження своєї рішучості посилювати діяльність і співпрацю для досягнення мети створення міжнародного суспільства, вільного від наркоманії. У цій резолюції пропонуються подальші заходи на основі Міжнародної конференції по боротьбі зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом 1987 року.

Щорічно в підтримку Дня виступають приватні особи, спільноти і організації, метою яких є поширення інформації про проблему зловживання наркотичними засобами.

У 2020 році тема дня: “Більше знань для більшої допомоги”.

Православні свята 26 червня

У цей день народилася Свята мучениця Акилина в 3 столітті в Фінікії, місті Бібла. Це був період Великого гоніння.

У п’ятирічному віці її охрестили, а в десять років вона вже роз’яснювала необхідність прийняти віру Христову своїм одноліткам-язичникам, засуджувала ідолопоклонство. Сміливі заяви дівчинки дійшли до імператора Діоклетіана, який наказав бити Акилину хлистамі, а в вуха встромити розпечені прути.

Понівечене тіло дванадцятирічної дівчинки кинули за міською стіною. Але до дівчинки вночі з’явився Ангел і повернув їй життя. Ціла і неушкоджена Акилина повернулася в місто і до палацу, де була оголошена відьмою і обезголовлена.

Тіло було поховано християнами, а пізніше в її честь було споруджено храм в Константинополі, де знаходяться її мощі.

Прикмети 26 червня: що не можна робити

У цей день сіяли гречку і молили Святу Акилину про врожай хороший.

Обов’язково готували гречану кашу з ядра минулого врожаю та пригощали всіх.

Рано вранці йшли на збір суниці.

Якщо багато комах літає в цей день, погода буде тепла і урожай гречки буде хорошим.

Якщо соловей безугавно співає всю ніч, то наступний день буде вітряним.

Якщо огірки пізньої сівби не встигають дозріти до цього часу – значить, за прикметою, вони не будуть смачними.

Вечірня веселка віщує гарну погоду.

Що не можна робити:

У цей день не саджали огірки. Вважалося, що криві і не соковиті вони будуть.

У ліс вдень ​​намагалися не ходити – могли бути покусані хмарою комарів.

Не рекомендується пити молоко. Існує прикмета, що в цей день воно стає шкідливим для здоров’я.

Не можна важко працювати – інакше гречка не вродить.

26 червня: цей день в історії

1875 – Льюїс Керролл створив постановочну фотографію “Святий Георгій і дракон”.

1896 – в Новому Орлеані (США, штат Луїзіана) відкрився перший в світі кінотеатр, який діяв постійно. Він був розрахований на 400 місць.

1925 – прем’єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна “Золота лихоманка”.

1936 – свій перший політ здійснив перший прототип двухвінтовой машини Focke-Wulf Fw 61 – першого в світі абсолютно вдалого гелікоптера.

1945 – На конференції в Сан-Франциско представниками 50 держав підписаний Статут Організації Об’єднаних Націй (ООН).

1960 – проголошена незалежність Мадагаскару.

1977 – останній концерт Елвіса Преслі в Індіанаполісі.

1979 – Мохаммед Алі оголосив, що залишає бокс.

1982 – американська національна футбольна ліга (НФЛ) назвала кокаїн головною загрозою для спорту.

1997 – заснована антивірусна компанія Лаботорії Касперського.

2003 – Верховний суд США постановив, що заборона гомосексуальних відносин суперечить Конституції країни.

2015 – Верховний суд США, посилаючись на чотирнадцяту поправку до Конституції Сполучених Штатів, зобов’язав усі 50 штатів видавати шлюбні свідоцтва всім одностатевим парам.

Іменинники 26 червня

1730 – Шарль Мессьє, французький астроном, який відкрив 14 комет, член Паризької АН.

1819 – Ебнер Даблдей, американський генерал, якому помилково приписували винахід бейсболу.

1866 – Джордж Герберт Карнарвон, англійський єгиптолог, що керував експедицією, яка відкрила гробницю Тутанхамона.

1902 – Вільям Лір, американський інженер-самоучка, що заснував першу авіакомпанію з виробництва приватних літаків бізнес-класу.

1910 – Рой Планкетт, американський хімік, який відкрив пластик політетрафторетилен.

1961 – Грегорі Джеймс Лемонд, американський велогонщик, триразовий переможець “Тур де Франс”.

1972 – Гару, канадський співак і актор, виконавець ролі Квазімодо в оригінальній версії мюзиклу “Нотр-Дам де Парі”.

1993 – Аріана Гранде, американська актриса кіно, телебачення і озвучування, співачка, композитор, автор пісень і фотомодель.

2002 – БОЧ РВФ 260602, російський юнак з ім’ям, в реєстрації якого було відмовлено владою.

Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Іоанн, Павло, Килина, Олександр, Андрій, Андроник, Анна, Антоніна, Данило, Іван, Пелагея, Сава, Тріфілій, Яків.