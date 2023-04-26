37 років тому, 26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) в Україні. Трагедія мала глибокі наслідки, що й нині впливають на життя людей, визначаючи подальший розвиток ядерної промисловості.

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Аварія на ЧАЕС сталася під час тестування реактора №4. Тоді на ЧАЕС внаслідок вибуху виникло руйнування реактора та пожежа. Це призвело до викиду великої кількості радіації в атмосферу та відповідно найбільшою ядерною аварією в історії.

Понад 600 тисяч осіб, зокрема рятувальники, брали участь у ліквідації наслідків аварії. Населені пункти в радіусі 30 км від ЧАЕС було евакуйовано, а значна частина території заражена радіоактивними речовинами. Йдеться про забруднення ґрунту, повітря та води.

Крім того, наслідки аварії на ЧАЕС мали вплив на світове сприйняття ядерної енергетики, привівши до змін у стандартах безпеки на ядерних електростанцій.

Так, 26 квітня 1986 року:

1:23:45 — вибух на четвертому енергоблоці ЧАЕС під час тестування реактора, що знищив верхню частину реактора та призвів до пожежі.

Згодом на станції відбулися два наступні вибухи через півтори хвилини після першого, що були викликані розпадом ядерного палива і водню.

Після вибуху реактора у повітря викинуло велику кількість радіоактивних речовин, зокрема йоду-131, цезію-137 і стронцію-90.

Серед причин аварії на ЧАЕС називають:

Конструктивні особливості реактора;

Відсутність належних процедур та навчання;

Недостатня безпека станції;

Реактор на ЧАЕС мав деякі конструктивні особливості, що сприяли виникненню аварії. До прикладу, недостатній рівень захисту та контролю, особливо на низьких потужностях, що зробило його більш вразливим до виникнення аварії.

Організаційні фактори також вплинули на виникнення аварії. Відсутність належних процедур та навчання для робітників, а також недостатня комунікація між різними рівнями керівництва станції сприяли появі помилок та неправильних рішень.

Водночас вважається, що Чорнобильська АЕС не мала належного рівня безпеки. Наприклад, відсутність захисних гермооболонок , які мали б допомогти уникнути розповсюдження радіоактивних речовин в разі аварії, а також відсутність автоматичних систем захисту.