26 квітня 2022 року - 36-ті роковини з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У 1986 вибухнув 4-тий реактор ЧАЕС.

Про це повідомляють #Букви.

Відомо, що будівництво Чорнобильської АЕС розпочалось у 1970 році, а перший блок запустили у 1977 році.

За 2 км від АЕС розташоване місто Прип’ять, яке було збудоване паралельно з будівництвом АЕС. Його насамперед будували для працівників атомної електростанції.

На початок 1986 року ЧАЕС була найпотужнішою АЕС у європейській частині СРСР.

Проте у ніч на 26 квітня 1986 року, під час проведення проєктичних випробувань сталась аварія, унаслідок якої повністю зруйновано 4-тий реактор ЧАЕС. Вибух та подальша пожежа на станції призвели до значного забруднення навколишніх територій радіоактивними речовинами. Виверження радіоактивних речовин вдалось зупинити лише у кінці травня 1986 року.

Після вибуху радянська влада евакуювала жителів Прип’яті, Чорнобиля та інших розташованих у радіусі 30 км населених пунктів.

Також унаслідок вибуху та пожежі утворилась радіоактивна хмара, яка накрила Україну, Білорусь, Росію та значну частину Європи.

Аварія на ЧАЕС вважається однією із наймасштабніших техногенних катастроф в історії людства. Майже кожен працівник ЧАЕС, який у момент вибуху перебував на станції, помер унаслідок опромінення. Наразі поблизу ЧАЕС все ще діє 30-кілометрова зона відчуження.

Над 4-тим реактором у липні 2019 року було запущено в експлуатацію саркофаг – ізоляційну аркову споруду, яка накрила попередня “укриття”.

З початку широкомасштабного вторгнення РФ до України світ міг зіштовхнутись з новою загрозою на ЧАЕС. У перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого, Чорнобильську АЕС захопили російські окупанти. Була загроза терористичного акту, що призвело б до нової екологічної катастрофи. Проте вже у кінці березня російські загарбники покинули територію ЧАЕС.

Про чорнобильску трагедію сьогодні згадують політики. Зокрема п’ятий президент України Петро Порошенко наголосив, що трагедія на ЧАЕС, створена брехнею і безвідповідальністю, назавжди змінила мільйони людських життів та викрила злочинність усієї системи влади Радянського Союзу.

Порошенко додав, що хоч ЧАЕС вдалось звільнити від російських загарбників, загроза ядерної катастрофи не минула.

“Щодня над ядерними реакторами пролітають російські ракети, якими прагнуть спричинити якнайбільше жертв серед мирного населення. Хто знає, які людиноненависницькі плани виношуються в Кремлі? Рашистська стратегія залякування загрожує новими ядерними катастрофами. Ми знову і знову закликаємо світ діяти, щоб зупинити агресора”, – написав політик.

Ексспікер Верховної Ради України Дмитро Разумков теж зауважив, що через 36 років після вибуху на ЧАЕС Росія намагається шантажувати цілий світ, захоплюючи АЕС в Україні та погрожуючи новою ядерно катастрофою.

“Світ має робити все, щоб не допустити повторення подібних трагедій. Світла пам’ять усім, хто втратив життя внаслідок Чорнобильської катастрофи”, – наголосив Разумков.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пригадав, що унаслідок чорнобильської аварії постраждало майже 5 000 000 людей.

“Тисячі рятувальників, ризикуючи власним життям і здоров’ям, не дали катастрофі розростися до ще більших масштабів. Такою була ціна тотального замовчування у радянських владних верхівках”, – написав він.

Шмигаль додав, що через десятиліття РФ продовжує діяти “методами СРСР” та становить загрозу для усього світу. Він наголосив, що за захоплення ЧАЕС, мінування території навколо ЧАЕС, росіяни обов’язково понесуть покарання.

Голова ВРУ Руслан Стефанчук у своєму дописі подякував ліквідаторам аварії на ЧАЕС, які захистили Україну та увесь світ від радіації.

“Згадуючи згубні наслідки, завдані страшною техногенною аварією для багатьох поколінь, ми маємо зробити все, аби не допустити подібної трагедії. Здавалося, людство зробило висновки. Натомість через 36 років російські окупанти ступили на ті ж граблі, поставивши весь світ на межу нової ядерної катастрофи”, – написав Стефанчук.