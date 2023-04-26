26 квітня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

26 квітня відзначають Всесвітній день інтелектуальної власності та Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу. Християни сьогодні вшановують день пам’яті святої Фомаїди.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день інтелектуальної власності: генеральна асамблея Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на своєму засіданні у вересні 2000 року прийняла рішення про встановлення цього свята.

Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу (День пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф): день проголошено 8 грудня 2016 року резолюцією A/RES/71/125 Генеральної Асамблеї ООН. Зазначений день пам’яті відзначається щорічно 26 квітня, починаючи з 2017 року.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Танзанія – День злуки.

Ізраїль – День пам’яті воїнів.

Вірменія – День прикордонника.

Італія – Дженаццано та Свято пам’яті Маріанської Богоматері 1467.

США – Національний день дітей і домашніх тварин та День кренделя.

Цього дня у світі:

1164 — у Владимирі князь Андрій Боголюбський побудував “Золоті Ворота” на взірець київських

1289 — єгипетські мамелюки захопили Триполі

1478 — під час меси в кафедральному соборі вбили правителя Флоренції Джуліано Медічі, однак його брат Лоренцо відбив напад і, очоливши війська, придушив

спробу перевороту

1514 — польський астроном Микола Копернік провів своє перше спостереження за Сатурном. На підставі цього і наступних спостережень він зробив висновок про геліоцентричний принцип побудови Сонячної системи

1525 — Томас Мюнцер очолив загін німецьких селян і підняв повстання

1607 — на мисі Генрі (Вірджинія) здійснили висадку перші в Америці англійські колоністи

1654 — євреї вислані з Бразилії

1783 — тринадцятилітний Людвіг ван Бетховен призначений музикантом клавішних інструментів придворного оркестру в Бонні

1795 — російська імператриця Катерина ІІ видала Маніфест про приєднання Курляндії.

1798 — Франція анексувала Республіку Женева

1828 — Росія оголосила війну Османській імперії

1840 — з друку вийшло перше видання “Кобзаря” Тараса Шевченка

1860 — в Канаді створено батальйон волонтерської міліції, який в майбутньому став першим полком канадської регулярної армії

1863 — в петербурзькому Маріїнському театрі відбулась прем’єра опери українського композитора Семена Гулак-Артемовського “Запорожець за Дунаєм”. Лібрето написав сам Семен Степанович, він же і виступив в головній партії хвацького козака-підкаблучника Карася

1865 — Громадянська війна в США: армія конфедератів на чолі з Джозефом Джонстоном капітулювала перед союзними військами в битві під Дюрнгемом (Південна Кароліна)

1881 — через вибух боєприпасів затонув англійський паровий шлюп “Дотерель”, 143 моряка загинули

1911 — французька армія зайняла столицю Марокко

1912 — створено перший в російській і світовій мультиплікації об’ємний мультфільм “Прекрасна Люканіда” (автор фільму В. А. Старевич)

1915 — в Адриатичному морі австрійська субмарина торпедувала і потопила французький броненосний крейсер “Леон Гамбетта”

1915 — Італія підписала таємний Лондонський договір про умови війни на стороні Антанти

1918 — в Україні розформовані підрозділи “синьожупанників”, утворені в Німеччині з полонених українців

1921 — в Лондоні на вулицях з’явився перший поліцейський патруль на мотоциклі

1923 — принц Йоркський Альберт одружився з Єлизаветою Боус-Лайон

1925 — обрання фельдмаршала П.Гінденбурга президентом Німеччини (“Веймарської Республіки”)

1926 — Сталін в листі до Кагановича розкритикував національний ухил О.Шумського в КП(б)У

1926 — уряд Веймарської республіки і уряд СРСР уклали міждержавну угоду про дружбу і співпрацю

1933 — в Німеччині створено Гестапо (таємну державну поліцію), сформовану на основі політичного і розвідувальних відділів прусської поліції.

1936 — в радянській міліції введені військові звання

1937 — без будь-якого попередження німецькі літаки з “Легіону Кондор”, надісланого Адольфом Гітлером на допомогу націоналістичним силам генерала Франсіско Франко, провели тригодинне бомбардування баскського міста Ґерніка (Північна Іспанія)

1939 — уряд Великої Британії прийняв закон про обов’язкову військову службу

1942 — Адольфа Гітлера проголосили “верховним суддею Райху”, тож він отримав право видавати закони самостійно

1942 — в Хонкейко (Манчжурія) сталася наймасштабніша за жертвами катастрофа на шахті. Загинуло 1549 шахтарів

1944 — підрозділи англійських командос викрали командувача німецькими військами на Криті генерала Генріха Крейпе

1945 — на франко-швейцарському кордоні заарештовано голову вішистського уряду Франції, маршала А.Петена

1945 — Україна увійшла до складу ООН як член-засновник.

1954 — у Женеві за участю США, СРСР, КНР, Франції та Великої Британії розпочала свою роботу конференція, покликана знайти мирне рішення конфлікту Франції та В’єтнаму в Індокитаї, який тривав з 1946 року

1956 — в СРСР розпочато масовий випуск автомобіля “Москвич-402”

1961 — розірвані радянсько-албанські економічні відносини

1962 — запущений у космос англо-американський супутник “Ariel”, перший в історії міжнародний об’єкт у космосі

1962 — космічний зонд NASA “Ranger 4” розбився об поверхню Місяця

1964 — дві африканські республіки, Танганьїка та Занзібар і Пемба, оголосили про створення єдиної держави Об’єднана Республіка Танзанія на чолі з президентом Джуліусом Ньєрере

1964 — надійшов у продаж перший диск “Rolling Stones”

1964 — бостонський баскетбольний клуб “Celtic” встановив безпрецедентний рекорд — шоста підряд перемога в чемпіонаті НБА

1965 — указом Президії ВР СРСР 9 травня (День Перемоги) оголошений неробочим днем

1965 — у Києві вперше вийшла в етер радіостанція “Промінь”.

1966 — 8-бальний землетрус в Ташкенті (Узбекистан). За офіційними радянськими даними, загинуло 8 осіб, близько 150 отримали поранення, без житла залишились бл. 300 тисяч людей

1985 — у Варшаві вищі партійні і державні діячі країн Варшавського договору підписали угоду про продовження терміну його дії на 20 років

1986 — о 1 год. 23 хв. за київським часом сталася найбільша техногенна аварія в історії людства — вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС і сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 мільйонів кюрі, що в 30-40 разів більше, ніж при вибуху бомби в Хіросімі в 1945 році.

1987 — тенісна зірка Кріс Еверт виграла свій 150-й професійний турнір — у фіналі змагань у Х’юстоні вона перемогла Мартіну Навратілову

1989 — під час мітингу пам’яті жертв Чорнобиля у Львові вперше замайоріли синьо-жовті прапори

1989 — у місті Шатурія (Бангладеш), смерч забрав 1300 життів — рекордна кількість жертв унаслідок такого стихійного лиха

1991 — Верховна Рада РФ прийняла закон “Про реабілітацію репресованих народів”, в якому передбачалась територіальна реабілітація

1991 — зірку футболу Дієго Марадону заарештували за зберігання наркотиків

1994 — американські вчені з Національної лабораторії ім. Фермі надали свідчення того, що ними був відкритий останній, шостий кварк (“Top” або t-кварк), полювання на котрого тривало 20 років

1994 — у Південно-Африканській Республіці пройшли перші міжрасові парламентські вибори. 62,65 % з 22 мільйонів білих і чорношкірих виборців віддали

перевагу партії Африканський національний конгрес (АНК)

1994 — недалеко від Токіо зазнав аварії аеробус A300-600 Тайванських авіаліній — загинуло 264 особи, вижило лише семеро

1998 — в Г’юстоні (США) барбадосець Рон Кінг провів наймасовіший в історії сеанс одночасної гри в шашки, зігравши з 385 супротивниками і вигравши в усіх

1999 — Комп’ютерний вірус “Чорнобиль” ушкодив, за різними оцінками, до півмільйона комп’ютерів по всьому світі

2000 — президент України Леонід Кучма заявив, що Чорнобильська АЕС буде закрита до кінця 2000 року

2000 — футбольна збірна Андорри отримала першу в своїй історії перемогу (над Білоруссю — 2:0)

2001 — ВОІВ встановила Всесвітній день інтелектуальної власності

Яке сьогодні церковне свято:

26 квітня в церковному календарі – день пам’яті святої Фомаїди. Народилася вона в Олександрії, в сім’ї християн. З раннього дитинства її цікавило Святе Писання, тому вона прагнула до духовного життя. У віці 15 років вона вийшла заміж за рибалку, який також був християнином.

Однак свекру Формаїди настільки спокусився на красу та молодість дівчини, що почав схиляти її до гріха. Просила його дівчина передумати, згадувала про Страшний суд і гріх. Тоді взяв свекор меч і почав Формаїді погрожувати смертю, якщо вона не погодиться з ним вступити у зв’язок. Дівчина відмовилася і за свої переконання була вбита.

Прикмети:

Розпустився дуб, тоді літо буде теплим і сонячним

Квакають жаби — добре вродить овес

Йде дощ — на початку травня буде мокро

Ніч зоряна — до врожайного року

Голосно кричить зозуля — наближається справжнє тепло

На верхівках дерев сидять ворони — буде тепла погода

Традиції:

У народі цей день також називали Громнична середа, Лиса і Тиха середа. Вважалося, що працювати на городі та в полі, щось сіяти або садити сьогодні безглуздо, нічого не зійде – буде “лисим”.

Також в цей день вважається великим гріхом погано ставитися до жінок і навіть сперечатися з ними.

Іменини сьогодні святкують:

Артем, Хома.