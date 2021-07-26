Сьогодні, 26 липня, в Україні відзначають День парашутиста.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1600 –– місту Горохів (Волинь) було надано Магдебурзьке право.

1648 — Під Старокостянтиновим козацькі полки на чолі з Максимом Кривоносом розбили польське військо Яреми Вишневецького.

1657 –– Іван Виговський обраний на Чигиринській раді новим гетьманом до часу повноліття Юрія Хмельницького.

1676 –– В Чигирині, в монастирі Св. Трійці, помер Йосип Нелюбович-Тукальський, православний митрополит Київський, Галицький та всієї Руси з 1663 року.

1708 — за наказом гетьмана Івана Мазепи поблизу Білої Церкви страчено полковника Василя Кочубея, за зраду на користь Петра I.

1709 — Петро I після перемоги у Полтавській битві прибуває до Києва, де пробув місяць.

1866 — В Нікольсбурзі підписано мирну угоду між Австрійською імперією та Королівством Пруссія. Фактичне закінчення Австро-прусської війни (остаточно — 23 серпня).

1887 — у Варшаві опублікований перший підручник міжнародної мови есперанто “Международный языкъ”.

1913 — Австрійський уряд скасовує конституцію Королівства Богемія.

1914 — Австро-Угорщина оголошує загальну мобілізацію та концентрує війська на кордоні з Російською імперією.

1919 — Махновці вбивають отамана українського війська за часів Громадянської війни Матвія Григор’єва.

1925 — Перший політ першого радянського пасажирського літака “К-1” конструктора Констянтина Калініна.

1929 — В СРСР на екрани виходить фільм Олександра Довженка “Арсенал”.

1941 — У Канаді засновано Українське товариство допомоги Батьківщині (згодом — Товариство об’єднаних українських канадців).

1945 — На маріупольському заводі “Азовсталь” відбудовується перша домна.

1946 — В УРСР створено Товариство охорони природи.

1957 — СРСР запускає першу міжконтинентальну багатоступеневу балістичну ракету.

1971 — Стартує американський космічний корабель Аполлон-15, пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом и Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснює посадку на Місяць.

1998 — компанії Circuit City I Good Guys анонсували новий стандарт цифрового відео — Digital Video Express (DIVX), як альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD).

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні, 26 липня, віряни відзначають День Архангела Гавриїла. Це один із шанованих ангелів, його ім’я кілька разів згадується у Біблії.

Прикмети погоди:

погода суха – осінь буде тепла;

йде дощ – урожай буде поганим;

багато мошкари – буде багато грибів.

Іменини святкують Гавриїл, Маркіян, Степан (Стефан), Юліан.