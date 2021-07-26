Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1600 –– місту Горохів (Волинь) було надано Магдебурзьке право.
1648 — Під Старокостянтиновим козацькі полки на чолі з Максимом Кривоносом розбили польське військо Яреми Вишневецького.
1657 –– Іван Виговський обраний на Чигиринській раді новим гетьманом до часу повноліття Юрія Хмельницького.
1676 –– В Чигирині, в монастирі Св. Трійці, помер Йосип Нелюбович-Тукальський, православний митрополит Київський, Галицький та всієї Руси з 1663 року.
1708 — за наказом гетьмана Івана Мазепи поблизу Білої Церкви страчено полковника Василя Кочубея, за зраду на користь Петра I.
1709 — Петро I після перемоги у Полтавській битві прибуває до Києва, де пробув місяць.
1866 — В Нікольсбурзі підписано мирну угоду між Австрійською імперією та Королівством Пруссія. Фактичне закінчення Австро-прусської війни (остаточно — 23 серпня).
1887 — у Варшаві опублікований перший підручник міжнародної мови есперанто “Международный языкъ”.
1913 — Австрійський уряд скасовує конституцію Королівства Богемія.
1914 — Австро-Угорщина оголошує загальну мобілізацію та концентрує війська на кордоні з Російською імперією.
1919 — Махновці вбивають отамана українського війська за часів Громадянської війни Матвія Григор’єва.
1925 — Перший політ першого радянського пасажирського літака “К-1” конструктора Констянтина Калініна.
1929 — В СРСР на екрани виходить фільм Олександра Довженка “Арсенал”.
1941 — У Канаді засновано Українське товариство допомоги Батьківщині (згодом — Товариство об’єднаних українських канадців).
1945 — На маріупольському заводі “Азовсталь” відбудовується перша домна.
1946 — В УРСР створено Товариство охорони природи.
1957 — СРСР запускає першу міжконтинентальну багатоступеневу балістичну ракету.
1971 — Стартує американський космічний корабель Аполлон-15, пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом и Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснює посадку на Місяць.
1998 — компанії Circuit City I Good Guys анонсували новий стандарт цифрового відео — Digital Video Express (DIVX), як альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD).
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні, 26 липня, віряни відзначають День Архангела Гавриїла. Це один із шанованих ангелів, його ім’я кілька разів згадується у Біблії.
Прикмети погоди:
- погода суха – осінь буде тепла;
- йде дощ – урожай буде поганим;
- багато мошкари – буде багато грибів.
Іменини святкують Гавриїл, Маркіян, Степан (Стефан), Юліан.