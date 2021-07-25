У третій змагальний день Олімпійських ігор в Токіо, у понеділок, 26 липня, за медалі змагатимуться 14 українських спортсменів.

Розклад виступів українців оприлюднили на сторінці “НОК України та олімпійська команда” у Facebook.

Так, у стендовій стрільбі серед жінок в кваліфікації змагатиметься українка Ірина Маловічко. Старт відбудеться о 03:00, фінал о 08:50.

Ольга Харлан змагатиметься в індивідуальному турнірі шаблісток о 03:55, поєдинок за бронзу відбудеться о 13:50, а фінал о 14.45.

2 раунд змагань з тенісу серед жінок, де виступить Еліна Світоліна, відбудеться о 05:00.

Коу Лей позмагається у другому раунді з настільного тенісу серед чоловіків о 06:00.

О 9:00 відбудеться фінал змагань зі стрибків у воду серед чоловіків. Участь візьмуть Олексій Середа та Олег Сербін.

У груповому раунді з бадмінтону змагатиметься Марія Улітіна. Старт об 12:40.

За командну першість зі спортивної гімнастики серед чоловіків поборються Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Євген Юденков та Петро Пахнюк. Час змагань – 13:00-16:00.

Денис Кесіль та Ігор Трояновський змагатимуться у плаванні технікою баттерфляй (200 м) об 13:20 та 13:23.

У важкій атлетиці у категорії 55 кг виступатиме чинна чемпіонка Європи Каміла Конотоп. Старт о 13:50.