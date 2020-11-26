Цього дня світ відзначає Міжнародний день шевця, День перевертання світу, День боротьби з ожирінням, Всесвітній день інформації.

У США – День подяки, День торта, День нагадування про покупки, День сімейної історії здоров’я, День жалоби, у Монголії – День проголошення республіки, в Індії – День Конституції.

Пам’ятні дати:

1890 — У місті Боржомі (Грузія) почався промисловий розлив однойменної мінеральної води.

1901 — У Львові студенти виступили з вимогою створення українського університету.

1917 — У Києві на засіданні Генерального секретаріату затверджено статут “вільного козацтва”, ухвалено створити комісію з охорони краю при Генеральному секретаріатові внутрішніх справ і демобілізаційний комітет.

1966 — У Бретані (Франція) президент Шарль де Голль урочисто відкрив першу у світі припливну електростанцію.

1968 — Сесія Генеральної Асамблеї ООН схвалила Конвенцію про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства.

1976 — Католицька церква відмовилась від того, щоб католицизм вважався державною релігією Італії.

1976 – в Окружному Секретаріаті штату Нью-Мексико була зареєстрована нова торгова марка – Microsoft.

1988 — Відбувся старт пілотованого космічного апарату “Союз ТМ-7” з міжнародним екіпажем (Олександр Волков, Сергій Крикальов, Жан-Лу Кретьєн).

2005 — Установлено День пам’яті жертв Голодомору 1932–33 років (остання субота листопада).

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква вшановує пам’ять святого Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського. У народі говорили, що на Златоуста все перестає рости, завмирає природа, земля покривається снігом, що нагадує людям про настання зими.

Народні прикмети й традиції

На Златоуста було заведено ліпити пельмені. Чим більше наліпити – тим успішнішим буде наступний рік.

Якщо вітер затихає тільки до вечора, то чекай потепління найближчими днями.

Коли зірки на небі мерехтять яскраво – буде снігова та вітряна погода.

Шум лісу – до нещастя.

Снігова буря вдень – вночі мороз.

Дерева вкрилися інеєм – наступний рік буде урожайний.

Що не можна робити сьогодні

Не варто бути скупим, бо Новий рік можна зустріти у злиднях;

Наші предки вірили, що цього дня не можна байдикувати;

Не варто вирушати в подорож;

Не варто сваритися та ображатися.

Іменини у Германа, Івана, Антоніна і Никифора.