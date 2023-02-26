26 лютого відзначають Всесвітній день неквапливості. В Україні сьогодні - День кримського спротиву російській окупації. За церковним календарем вшановують пам'ять преподобного Мартиніана Палестинського.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день неквапливості. Як протидія постійному стресу від поспіху, який забирає фізичне та психічне здоров’я, в світі з’явилася філософія “Повільного руху” (Slow movement), яка пропагує уповільнення темпу життя та вміння правильно розподіляти свій час. У 1988 році кілька приватних учбових закладів Великобританії у відповідь на стандартизацію шкільної програми заснували рух “Повільна освіта”. А в 1999 році влада чотирьох італійських міст оголосила свою територію “Повільним містом”. Поняття включає розмірений побут, збереження традицій, відсутність гіпермаркетів, пріоритет місцевих товарів та продуктів. Зараз до руху “Повільне місто” приєдналося близько 170 міст по всьому світу.

День кримського спротиву російській окупації — пам’ятна дата на річницю проведення мітингу кримських татар та українців у місті Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України. 2 лютого 2014 року у Сімферополі відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії верховної ради Криму. Учасниками мітингу були представники кримськотатарської громади, активісти руху “Євромайдан Крим”, члени ГО “Армія спасіння”, представники Конгресу українських націоналістів, ультрас ФК “Таврія” та окремі особи, не залучені до діяльності жодних організацій.

25 лютого під будівлею кримської верховної ради відбувся проросійський мітинг, організований організацією “Кримський фронт” та “козацькими” організаціями. Учасники акції вигукували проросійські гасла та вимагали відокремлення від України шляхом проведення референдуму. Перед мітингувальниками виступив голова верховної ради АРК Володимир Константинов, який оголосив про проведення 26 лютого позачергової сесії. У ЗМІ з’явилася інформація про те, що на сесію може бути винесено питання про вихід Криму зі складу України.

26 лютого під стінами ВР АРК паралельно відбулися 2 акції: проукраїнський мітинг, організований Меджлісом кримськотатарського народу, рухом “Євромайдан Крим” та іншими проукраїнськими організаціями, котрий зібрав до 10 тисяч учасників, та проросійський чисельністю близько 700 осіб, ініціатором якого стала партія “Руська єдність”. Через незадовільні заходи безпеки, вжиті правоохоронцями, між проукраїнськими та проросійськими учасниками мітингів сталися сутички, у результаті чого загинули 2 людини. Проросійський мітинг був відтіснений до внутрішнього двору кримської верховної ради, а призначена днем раніше сесія парламенту була скасована.

На наступний день озброєні російські спецпризначенці захопили будівлі верховної ради АРК та ради міністрів АРК у м. Сімферополі.

26 лютого 2020 року Президент Володимир Зеленський заявив про підписання указу про встановлення 26 лютого в Україні Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам’ятної дати.

У різних країнах світу цього дня святкують:

Кувейт – День визволення

Цього дня у світі:

1616 — Галілео Галілей прийняв присуд інквізиції щодо повної відмови від теорії геліоцентризму, але нібито заявив: “Все ж таки вона обертається”.

1815 — засланий на Ельбу Наполеон втік з острова, щоб почати своє друге правління.

1832 — реакція на Листопадове повстання: Микола I оголосив Королівство Польське нероздільною частиною Росії, скасовані елементи польської державності.

1878 — у Львові розпочався судовий процес над Іваном Франком за підозрою в пропаганді соціалізму.

1885 — закінчилась Берлінська конференція для обговорення розподілу Африки між європейськими державами.

1895 — в Огайо (США) запатентували склодувну машину.

1921 — засновано Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут

1935 — Роберт Ватсон-Ватт продемонстрував британським ВПС технологію радару.

1936 — спроба державного перевороту групою військових Імперської армії Японії.

1939 — за винесеним вироком Воєнної колегії Верховного суду СРСР у Москві розстріляно перших осіб УСРР та КП(б)У — П.Постишева, С.Косіора та В.Чубара

1987 — англіканська церква дозволила жінкам бути священиками.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Фінляндією.

2004 — Європейський парламент визнав сталінську депортацію чеченського народу актом геноциду.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять преподобного Мартиніана Палестинського – відлюдника і християнського святого. Він почав своє самітницьке життя у віці вісімнадцяти років. Дівчина легкої поведінки на ім’я Зоя намагалася його спокусити. Щоб вистояти перед її напором святий встав в вогонь. Надалі він звернув Зою до Господа і відправив у монастир в Віфлеємі.

Мартиніан зцілилився від опіків і перебрався на безлюдний скелястий острів, де прожив під відкритим небом кілька років. Їжу йому привозив корабельник, для якого він плів кошики. Одного разу на морі трапився сильний шторм. Через буревій розбився корабель, на якому перебувала дівчина Фотинія (Світлана). Її на уламках корабля хвилі принесли до острова, де мешкав Мартиніан. Святий допоміг дівчині вибратися на берег, залишив їй свої хліб і воду, а сам поплив в море. Двоє дельфінів підхопили його і винесли на сушу. З тих пір Мартиніан вирішив мандрувати по світу. У похилому віці він перебрався до Афін, де і помер.

Прикмети:

Погана погода – весна буде дощовою.

Мороз і суха погода – буде спекотне літо.

Немає снігу — весна буле посушливою та теплою.

На землі все ще лежить сніг — до холодної весни.

Традиції:

Сьогодні поминають померлих. Раніше у цей день йшли на кладовища, відвідували могили, ставили свічки за упокій, подавали милостиню жебракам.

Здавна 26 лютого молилися преподобному Мартиніану, щоб він допоміг зберегти сім’ю від негараздів та невірності. Наші предки запрошували цього дня в гості своїх приятелів, друзів та просто знайомих, щоб за столом згадати про старі часи.

Перед настанням сутінків обов’язково виходили надвір, щоб поглянути на небесну далечінь. Вважалося, що зорі — це душі покійників, які продовжують оберігати живих родичів. Тому у зірок просили допомоги та заступництва.

Іменини сьогодні святкують:

Мартиніян, Світлана, Тома, Зоя, Стефан, Семен, Євген, Ганна, Фотинія, Тимофій, Злата.