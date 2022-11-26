26 листопада відзначають Міжнародний день боротьби з ожирінням. В Україні сьогодні - День пам'яті жертв Голодомору. Християни сьогодні згадують Іоанна Златоуста та святих мучеників Антоніна, Никифора, Германа і Манефу.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день боротьби з ожирінням: у 2001 році індійський оздоровчий бренд VLCC, заснований пані Ванданою Лутрою, зробив перший крок до підвищення поінформованості про ожиріння та його згубні наслідки, створивши ініціативу боротьби з ожирінням для боротьби з глобальною пандемією. 26 листопада у різних частинах світу відзначається цей День боротьби з ожирінням.

День пам’яті жертв Голодомору: цей день щорічно відзначається в Україні в четверту суботу листопада.

Спершу указом президента України від 26 листопада 1998 року остання субота листопада оголошувалась Днем пам’яті жертв голодомору. Проте потім указом від 31 жовтня 2000 року цей день став іменуватися Днем пам’яті жертв голодомору і політичних репресій.

У 2007-му році, згідно з указом президента України № 431/2007 від 21-го травня, в назву цього пам’ятного Дня були внесені зміни: “Внести до Указу Президента України от 26 листопада 1998 року N 1310 (1310/98) “Про встановлення Дня памяті жертв Голодоморів та політичних репресій” (в редакції указу від 15 липня 2004 року № 797 (797/2004) зміни, виключивши у назві та тексті слова “та політичних репресій”.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння й ставлять символічні горщики з зерном і свічки до пам’ятників жертвам голодоморів в Україні.

У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку “Свічка пам’яті” в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів і міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські й культурні діячі, свідки Великого Голоду.

До 2008 року церемонія відбувалася перед Пам’ятним знаком на Михайлівській площі, однак після відкриття Меморіалу жертв голодомору була перенесена туди.

О 16 годині оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція “Запали свічку”, у межах якої всі охочі несуть свічки до пам’ятників жертвам. В акції також можна взяти участь, запаливши свічку на своєму вікні.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Монголія – День проголошення держави

США – День братства

Цього дня у світі:

1890 — У місті Боржомі (Грузія) почався промисловий розлив однойменної мінеральної води.

1901 — У Львові студенти виступили з вимогою створення українського університету.

1917 — У Києві на засіданні Генерального секретаріату затверджено статут “вільного козацтва», ухвалено створити комісію з охорони краю при Генеральному секретаріатові внутрішніх справ і демобілізаційний комітет.

1939 — СРСР порушив пакт про ненапад з Фінляндією, що спричинило початок т. зв. Зимової війни

1966 — У Бретані (Франція) президент Шарль де Голль урочисто відкрив першу у світі припливну електростанцію.

1968 — Сесія Генеральної Асамблеї ООН схвалила Конвенцію про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства.

1970 — Рекордна злива в Баро, Гваделупа (38.10 мм за 1 хвилину)

1976 — Католицька церква відмовилась від того, щоб католицизм вважався державною релігією Італії.

1977 — У Львові відкрито пам’ятник першодрукареві Івану Федорову (скульптори В. Н. Борисенко, В. М. Подольський).

1988 — Відбувся старт пілотованого космічного апарату “Союз ТМ-7» з міжнародним екіпажем (Олександр Волков, Сергій Крикальов, Жан-Лу Кретьєн).

2004 — Збори господарського активу Донецької області прийняли резолюцію про запропонування трудовим колективам провести збори і мітинги з метою обговорення питання оголошення референдуму про автономію Донецької області.

2004 — “Ігнорування прав і свобод українського народу, сприяння фальсифікації виборів Президента України у 2004 році і зрада академічних цінностей» — за таким вердиктом Вчена рада Львівського Національного університету ім. Івана Франка позбавила на той час дійсного Президента України Л. Д. Кучму звання почесного доктора.

2005 — Установлено День пам’яті жертв Голодомору 1932–33 років (остання субота листопада).

Яке сьогодні церковне свято:

Християни сьогодні згадують Іоанна Златоуста та святих мучеників Антоніна, Никифора, Германа і Манефу.

Іоанн Златоуст народився в 344-345 році в Сирії, походив зі знатної і багатої сім’ї. Рано позбувся батька, виховувався матір’ю. Подорослішавши, став адвокатом і швидко здобув славу завдяки своєму красномовству. Потім залишив службу, в 25 років хрестився і через три роки був визначений читцем Антіохійської церкви. Ще через 4 роки став ченцем, пішов у пустелю і вів суворе відлюдницьке життя. У 379 році був зведений в сан архієпископа.

Мученики Антонін, Никифор, Герман і Манефа постраждали в часи гоніння на християн в 308 році в Кесарії Палестинській. Святий Антонін був пресвітером, він разом з Никифором і Германом пішов до правителя міста і сказав йому, щоб той перестав поклонятися ідолам і зрозумів, що немає ніякого іншого Бога, крім Христа.

За таку зухвалість мучеників навіть не катували, а відразу повели на страту. На суд їх супроводжувала деяка Манефа, яку за підтримку християн довго катували, а потім спалили.

Прикмети:

Вдень снігопад – до вечора буде мороз

Опади 26 листопада – наступний рік буде врожайним

Сильний вітер вдень, який до вечора затихає – скоро зіпсується погода

Поривчастий вітер 26 листопада затихає тільки до вечора – найближчими днями очікується потепління

Шум лісу чується – це віщує нещастя

Зайці тікають з лісу – буде холоднеча. Сніг падає великими пластівцями – буде легкий мороз

Традиції:

Цього дня заведено молитися Іоанну Златоусту бажаючи отримати захист від шахраїв і брехунів

Наші предки в цей день водили своїх дітей до знахарів, щоб вилікувати хвороби

Іменини цього дня святкують:

Герман, Іван.