Протягом суботи 26 листопада військові РФ п'ять разів завдали удару по нещодавно звільненому Херсону.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради у Facebook.

За словами голови Херсонської військової адміністрації Галини Лугової, у місті електроенергію подали до об’єктів критичної інфраструктури міста.

Також у Херсоні працюють “Пункти Незламності” та пункти видачі гуманітарної допомоги, здійснюється допомога щодо евакуації містян.

“Обстріли ворога — менш інтенсивні”, — зазначила Лугова, втім протягом дня військові РФ завдали 5 ударів по Херсон.

Раніше повідомлялося, що відновити електропостачання постачання до міста вдалося трохи більше ніж за тиждень після його звільнення від російських окупантів.