Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради у Facebook.
За словами голови Херсонської військової адміністрації Галини Лугової, у місті електроенергію подали до об’єктів критичної інфраструктури міста.
Також у Херсоні працюють “Пункти Незламності” та пункти видачі гуманітарної допомоги, здійснюється допомога щодо евакуації містян.
“Обстріли ворога — менш інтенсивні”, — зазначила Лугова, втім протягом дня військові РФ завдали 5 ударів по Херсон.
Раніше повідомлялося, що відновити електропостачання постачання до міста вдалося трохи більше ніж за тиждень після його звільнення від російських окупантів.
- У суботу, 26 листопада, у нещодавно звільненому від російських окупантів Херсоні, планують розпочати тестове підключення електромереж.
- Протягом всієї ночі 26 листопада російські окупанти обстрілювали Нікопольський район у Дніпропетровській області.
- 26 листопада військові РФ знову завдали удару по території Донецької області. Цього разу атака прийшлася на Часів Яр, де окупанти поранили троє цивільних.