У суботу, 26 листопада, у нещодавно звільненому від російських окупантів Херсоні, планують розпочати тестове підключення електромереж.

Про це повідомили у “Херсонобленерго”.

Енергетики наголосили, що попри надскладну ситуацію вони продовжують працювати над відновленням електропостачання.

“Наразі стан енергосистеми України складний, щойно нормалізується робота Південноукраїнської АЕС в оселях херсонців почне з’являтися електроенергія”, – розповів голова правління компанії Ігор Сафронов.

Водночас він уточнив, що у подачі електроенергії застосовуватимуть екстримальні обмеження, оскільки основні джерела енергоживлення були зруйновані росіянами.

“Працюватиме резервна лінія електропередач, яка має обмежену пропускну здатність”, – пояснив Сафронов.

Він додав, що спершу заживлювати будуть об’єкти критичної інфраструктури, зокрема медзаклади та станції водопостачання, тому закликав херсонців з розумінням поставитись до ситуації.

Сафронов також повідомив, що енергетики Херсонщини та Одещини спільно ліквідовують наслідки ворожих обстрілів та руйнувань енергооб’єктів та обладнання. Ремонти проводять на лінії ПЛ-150кВ “Посад-Покровське – ХМПЗ”. Введення в дію лінії електропередач дасть можливість відновити роботу водогону “Дніпро – Миколаїв”, який забезпечує м. Миколаїв питною водою.