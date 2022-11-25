Про це повідомили у “Херсонобленерго”.
Енергетики наголосили, що попри надскладну ситуацію вони продовжують працювати над відновленням електропостачання.
“Наразі стан енергосистеми України складний, щойно нормалізується робота Південноукраїнської АЕС в оселях херсонців почне з’являтися електроенергія”, – розповів голова правління компанії Ігор Сафронов.
Водночас він уточнив, що у подачі електроенергії застосовуватимуть екстримальні обмеження, оскільки основні джерела енергоживлення були зруйновані росіянами.
“Працюватиме резервна лінія електропередач, яка має обмежену пропускну здатність”, – пояснив Сафронов.
Він додав, що спершу заживлювати будуть об’єкти критичної інфраструктури, зокрема медзаклади та станції водопостачання, тому закликав херсонців з розумінням поставитись до ситуації.
Сафронов також повідомив, що енергетики Херсонщини та Одещини спільно ліквідовують наслідки ворожих обстрілів та руйнувань енергооб’єктів та обладнання. Ремонти проводять на лінії ПЛ-150кВ “Посад-Покровське – ХМПЗ”. Введення в дію лінії електропередач дасть можливість відновити роботу водогону “Дніпро – Миколаїв”, який забезпечує м. Миколаїв питною водою.
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