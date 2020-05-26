У вівторок, 26 травня, у всьому світі відзначають День лінді-хопу (афроамериканський танець). Наші предки в цей день сіяли гречку і спостерігали за погодними змінами.

#Букви зібрали цікаві факти про цей день.

26 травня в Вірменії святкують День перемоги в Сардарапатьскій битві, в Гайані та Грузії – День незалежності, в Данії – День народження Кронпринца Фредеріка, в Польщі – День матері, а в Росії – День підприємництва.

День Лінді-хопу

Танець лінді-хоп (lindy hop) з’явився в Нью-Йорку (США) в 1920-х – 1930-х роках.

Він розвивався паралельно з джазовою музикою і відноситься до свінгового танців.

Танець увібрав в себе риси чарльстона, степу та інших танців, які існували одночасно з ним і став родоначальником цілого напряму.

З лінді-хопу в подальшому виник бугі-вугі, коли цей популярний танець проник з Америки до Європи. Досі, в Америці більш популярним є лінді-хоп, а в Європі – бугі-вугі.

Танець з’явився одночасно з гастролями афроамериканських біг-бендів, які їздили на автобусах по всій Америці і в кожному місті збирали великі зали бажаючих долучитися до нової музики. Під цю музику з незвичайним ритмом не можна було танцювати, як раніше. Тому і з’явився новий танець.

День паперового літачка (National Paper Airplane Day)

Історія паперових літачків виникла в Китаї більше 2000 років тому і до 460-390 років нашої ери. Але знову заговорили про них тільки в ХХ столітті. У 1930-ті роки засновник компанії Lockheed Джон Нортроп використовував паперові літачки для тестування нових ідей при створенні реальних літаків.

З роками ця проста іграшка ставала все більш популярною в багатьох країнах.

У 1989 році була заснована Асоціація паперового авіабудування, а перший чемпіонат із запуску паперових літачків було проведено в 2006 році.

Особлива історія свята є в США. З ним в країні пов’язують відразу ж кілька встановлених рекордів. Так, Такуа Тоді відправив у небо модель, яка протрималася в повітрі 27,9 секунд і стала рекордсменом за тривалістю польоту. У 2012 році Джо Айуб склав літачок, якому вдалося подолати відстань в 70 м. У 2013 році німецькі студенти привезли на фестиваль найбільший в США паперовий літак з розмахом крил 18 м.

Православні свята 26 травня

У цей день згадують про мученицю Глікерію, яку називали Ликерою-гречкосійкою. У цей день наші пращури сіяли гречку – останню культуру серед ярих зернових.

На території України вона була однією з найпопулярніших культур, а мед з неї – найбільш цінним як за смаковими, так і за лікувальними властивостями.

Оранка, сівба, сінокіс були суто чоловічою справою. У народі говорили, що “земля відчуває біль, якщо її оре жінка; вона може розсердитися і тоді, коли жіноча рука запліднює зерном ниву”. Наші предки вірили, що “коли сіє чоловік, а жінка перейде поле, то земля не дасть врожаю”.

В цей час ночі стають паркі, а потім починають з’являтися комарі. Про це нагадує народне прислів’я: “Ликера прилетіла й припала до тіла”.

Народні прикмети: що не можна робити

У цей день прийнято збирати лікарські трави, так як кажуть, що саме на Лукерії вони володіють якоюсь особливою цілющою силою.

Якщо на Ликери з’явилися комарі – прикмета до того, що хороша погода буде.

Багато комарів – буде багато грибів.

Якщо комарі на Ликеру здалися – вродять ягоди.

Багато мошкари – буде багатий урожай грибів.

Розліталися ластівки і стрижі – чекайте теплої погоди.

Багато комарів – до дощу і хорошого вівса.

Мало комарів – вівса і трави не буде.

Комарі в’ються – до теплих і сонячних днів.

Також говорили, що ті, хто народилися в цей день, будуть уїдливими і гострими на язик.

У цей день не можна вбивати комарів. Якщо це зробити – їх стане ще більше.

26 травня: цей день в історії

1521 – імператор Карл V підписав Вормсский едикт, який наказував арешт релігійного реформатора Мартіна Лютера.

1583 – в Стратфордській церкві хрестили першу дитину Вільяма Шекспіра – дочку Сюзанну.

1868 – остання публічна страта в Англії.

1909 – дирижабль LZ-6, вперше використаний громадянської авіакомпанією, здійснив свій перший політ.

1918 – Закавказька Федерація розпалася на три незалежні республіки: Грузію, Вірменію і Азербайджан.

1928 – на засіданні ФІФА ухвалено рішення проводити раз на чотири роки чемпіонати світу з футболу.

1938 – в місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під заводську новобудову – “Фольксваген”. До кінця війни на заводі працювали 9 тисяч осіб, з конвеєра сходило 630 автомобілів. Але головною продукцією тоді були 70 тисяч різних суден, човнів, ковшових екскаваторів.

1943 – уряд Англії дозволив церквам вільно дзвонити в дзвони (заборона на дзвін був введений з початком війни в 1939 році).

1947 – в СРСР скасовано смертну кару (відновлена ​​в 1950 році).

1948 – в ПАР оголошено початок політики апартеїду.

1966 – Гайана отримала незалежність від Великобританії.

1995 – відбулося урочисте зняття кордонів між Росією і Білорусією.

2001 – в Мадриді відкрився Всесвітній з’їзд масонів.

2014 – почалися бої в Донецькому аеропорту.

Іменинники 26 травня

1053 – Володимир Мономах – князь Київської Русі.

1265 – Данте Аліг’єрі, флорентійський поет, один з основоположників літературної італійської мови, автор знаменитої “Божественної Комедії”, мислитель, богослов, політичний діяч.

1602 – Філіп де Шампань, французький художник-портретист (“Кардинал Рішельє”).

1667 – Абрахам Де Муавр, французький математик, який зробив значний внесок у розвиток аналітичної тригонометрії й теорії ймовірностей.

1895 – Доротея Ланж, американська фотожурналістка, найважливіший представник документальної фотографії.

1905 – Альдо Гуччі, італійський дизайнер одягу, модельєр.

1928 – Джек Кеворкян, американський лікар, популяризатор евтаназії.

1971 – Метт Стоун, американський кіноактор, один з творців мультсеріалу South Park.

1975 – Лорін Хілл, американська співачка і актриса, володарка восьми нагород “Греммі”.

1977 – Лука Тоні, італійський футболіст, чемпіон світу (2006).

Привітання з днем ​​янгола сьогодні приймають Олександр, Василь, Георгій, Гликерия, Єгор, Юхим, Ірина, Макар, Сергій, Юрій, Урсула.