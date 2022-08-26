26 серпня відзначається Всесвітній день собак. За церковним календарем 26 серпня вшановують пам'ять богослова Максима Сповідника та Тихона Задонського.

Про це повідомляють #Букви.

26 серпня відзначають Всесвітній день собак. Ідея Всесвітнього дня собаки належить американці Коллін Пейдж. Вона є провідною спеціалісткою з поведінки тварин, авторкою книг, експерткою сайту DogTime.com та журналу “OK!”.

Пейдж є засновницею не лише дня собак, а й дня кішки, дня цуценят, дня домашніх тварин, дня пляжу та інших світ, пов’язані з тваринами та природою.

Всесвітній день собаки Пейдж заснувала у 2004 році. Тоді, 26 серпня, вона взяла з притулку собаку Шеллті.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Україна – День авіації України

Аргентина – День акторів та День Солідарності

Намібія – День героїв

США – День рівності жінок

Іран – День трудящих

Цього дня у світі:

1071 — у битві поблизу Манцикерту турки-сельджуки на чолі з Алп-Арсланом розгромили візантійську армію імператора Романа IV Діогена і взяли його в полон.

1278 — відбулася битва під Дюрнкрутом, найбільша битва лицарських часів у Європі. Сили короля Німеччини Рудольфа I та короля Угорщини Ласло IV Куна розгромили війська короля Богемії Пржемисла Отакара II.

1382 — золотоординський хан Тохтамиш захопив Москву, пограбував і спалив її, відновивши залежність земель Московського князівства від Орди.

1498 — Мікеланджело одержав замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі. “П’єта”, чи “Оплакування Христа”, виконана з цільного блоку каррарського мармуру, стала одним із найзнаменитіших його творінь.

1657 — у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обрано Івана Виговського.

1728 — Вітус Беринг відкрив протоку між Азією й Америкою, що одержала назву Берингова протока.

1789 — прийняття Декларації прав людини і громадянина Установчими зборами в Королівстві Франція.

1791 — американець Джон Фітч запатентував пароплав, продемонстрований ще 4 роками раніше.

1813 — почалася Дрезденська битва. Наступного дня Наполеон переміг союзну прусько-австро-російську армію.

1833 — члени експедиції Джона Росса виявлені на острові Баффін (арктична Канада) після трьох років проживання серед місцевих племен.

1847 — проголошена Республіка Ліберія — перша незалежна держава в чорній Африці.

1907 — закований у ланцюг і кинутий у воду ілюзіоніст Гаррі Гудіні сплив на поверхню через 57 секунд.

1914 — засновано футбольний клуб Палмейрас.

1918 — Волт Дісней підробив свої документи, “збільшивши” собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест.

1918 — дипломатичні представники Української Держави й Османської імперії обмінялися грамотами з нагоди ратифікації Брестського мирного договору.

1926 — в Королівстві Італія створений футбольний клуб “Фіорентина”.

1939 — Гітлер пред’явив Польщі ультиматум з вимогою передати Німеччині Данциг (Гданськ)

1939 — в Римі відбувся II Великий збір Українських націоналістів, що ухвалив політичну програму Організації українських націоналістів, головою ОУН переобрано А. Мельника.

1945 — Українська РСР ратифікувала Статут ООН.

1946 — вийшла у світ книга Джорджа Орвелла “Колгосп тварин”.

1946 — Норма Бейкер підписала контракт із кіностудією XX Century Fox. Її стали звати Мерілін Монро.

1968 — у США вийшов сингл The Beatles “Hey Jude” — перший продукт створений групою фірми грамзапису “Apple Records”.

1970 — останній виступ американського рок-музиканта Джимі Гендрікса.

1972 — у Мюнхені відкрилися XX Олімпійські ігри. Спортивні змагання затьмарив терористичний акт проти ізраїльських спортсменів.

1991 — почалася позачергова сесія парламенту СРСР. Припинено діяльність КПРС на всій території країни.

1991 — Президія Верховної Ради УРСР ухвалила рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.

Яке сьогодні церковне свято:

Церква вшановує 26 серпня пам’ять християнського богослова Максима Сповідника. Ще в цей день вшановується пам’ять Тихона Задонського. У цей день часто моляться Страсній іконі Божої Матері і просять у неї захисту від хвороб.

Прикмети:

Туман над лісом – до хорошого урожаю грибів

Тихий вітер – до теплої та сухої погоди, а буря – до дощового вересня

Сова гупає вночі – до зміни погоди

Грибів багато в лісі – до багатого врожаю хліба через рік

Погода безвітряна – до шторму

Сіно сиріє на сіннику – до дощу

Молодий місяць червоного кольору – до сирої погоди

Місяць в кільці – погода мінятиметься

Традиції:

Наші пращури вірили, що у цей день потрібно начисто прибрати у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль.

У Тихонів день за старих часів читали замовляння над сіном і кропили його святою водою, щоб воно пролежало до наступної весни.

У цей день не варто працювати з рослинами в саду або в городі – така робота не принесе користі.

Цього дня іменини відзначають:

Ірина, Ксенія, Євдокія, Парамон, Микола, Яків, Костянтин, Олексій, Василь, Іван, Тихон, Максим.