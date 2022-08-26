Про це повідомляють #Букви.
26 серпня відзначають Всесвітній день собак. Ідея Всесвітнього дня собаки належить американці Коллін Пейдж. Вона є провідною спеціалісткою з поведінки тварин, авторкою книг, експерткою сайту DogTime.com та журналу “OK!”.
Пейдж є засновницею не лише дня собак, а й дня кішки, дня цуценят, дня домашніх тварин, дня пляжу та інших світ, пов’язані з тваринами та природою.
Всесвітній день собаки Пейдж заснувала у 2004 році. Тоді, 26 серпня, вона взяла з притулку собаку Шеллті.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Україна – День авіації України
- Аргентина – День акторів та День Солідарності
- Намібія – День героїв
- США – День рівності жінок
- Іран – День трудящих
Цього дня у світі:
- 1071 — у битві поблизу Манцикерту турки-сельджуки на чолі з Алп-Арсланом розгромили візантійську армію імператора Романа IV Діогена і взяли його в полон.
- 1278 — відбулася битва під Дюрнкрутом, найбільша битва лицарських часів у Європі. Сили короля Німеччини Рудольфа I та короля Угорщини Ласло IV Куна розгромили війська короля Богемії Пржемисла Отакара II.
- 1382 — золотоординський хан Тохтамиш захопив Москву, пограбував і спалив її, відновивши залежність земель Московського князівства від Орди.
- 1498 — Мікеланджело одержав замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі. “П’єта”, чи “Оплакування Христа”, виконана з цільного блоку каррарського мармуру, стала одним із найзнаменитіших його творінь.
- 1657 — у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обрано Івана Виговського.
- 1728 — Вітус Беринг відкрив протоку між Азією й Америкою, що одержала назву Берингова протока.
- 1789 — прийняття Декларації прав людини і громадянина Установчими зборами в Королівстві Франція.
- 1791 — американець Джон Фітч запатентував пароплав, продемонстрований ще 4 роками раніше.
- 1813 — почалася Дрезденська битва. Наступного дня Наполеон переміг союзну прусько-австро-російську армію.
- 1833 — члени експедиції Джона Росса виявлені на острові Баффін (арктична Канада) після трьох років проживання серед місцевих племен.
- 1847 — проголошена Республіка Ліберія — перша незалежна держава в чорній Африці.
- 1907 — закований у ланцюг і кинутий у воду ілюзіоніст Гаррі Гудіні сплив на поверхню через 57 секунд.
- 1914 — засновано футбольний клуб Палмейрас.
- 1918 — Волт Дісней підробив свої документи, “збільшивши” собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест.
- 1918 — дипломатичні представники Української Держави й Османської імперії обмінялися грамотами з нагоди ратифікації Брестського мирного договору.
- 1926 — в Королівстві Італія створений футбольний клуб “Фіорентина”.
- 1939 — Гітлер пред’явив Польщі ультиматум з вимогою передати Німеччині Данциг (Гданськ)
- 1939 — в Римі відбувся II Великий збір Українських націоналістів, що ухвалив політичну програму Організації українських націоналістів, головою ОУН переобрано А. Мельника.
- 1945 — Українська РСР ратифікувала Статут ООН.
- 1946 — вийшла у світ книга Джорджа Орвелла “Колгосп тварин”.
- 1946 — Норма Бейкер підписала контракт із кіностудією XX Century Fox. Її стали звати Мерілін Монро.
- 1968 — у США вийшов сингл The Beatles “Hey Jude” — перший продукт створений групою фірми грамзапису “Apple Records”.
- 1970 — останній виступ американського рок-музиканта Джимі Гендрікса.
- 1972 — у Мюнхені відкрилися XX Олімпійські ігри. Спортивні змагання затьмарив терористичний акт проти ізраїльських спортсменів.
- 1991 — почалася позачергова сесія парламенту СРСР. Припинено діяльність КПРС на всій території країни.
- 1991 — Президія Верховної Ради УРСР ухвалила рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.
Яке сьогодні церковне свято:
Церква вшановує 26 серпня пам’ять християнського богослова Максима Сповідника. Ще в цей день вшановується пам’ять Тихона Задонського. У цей день часто моляться Страсній іконі Божої Матері і просять у неї захисту від хвороб.
Прикмети:
- Туман над лісом – до хорошого урожаю грибів
- Тихий вітер – до теплої та сухої погоди, а буря – до дощового вересня
- Сова гупає вночі – до зміни погоди
- Грибів багато в лісі – до багатого врожаю хліба через рік
- Погода безвітряна – до шторму
- Сіно сиріє на сіннику – до дощу
- Молодий місяць червоного кольору – до сирої погоди
- Місяць в кільці – погода мінятиметься
Традиції:
- Наші пращури вірили, що у цей день потрібно начисто прибрати у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль.
- У Тихонів день за старих часів читали замовляння над сіном і кропили його святою водою, щоб воно пролежало до наступної весни.
- У цей день не варто працювати з рослинами в саду або в городі – така робота не принесе користі.
Цього дня іменини відзначають:
Ірина, Ксенія, Євдокія, Парамон, Микола, Яків, Костянтин, Олексій, Василь, Іван, Тихон, Максим.
- За даними синоптиків у п’ятницю, 26 серпня, майже по всій території України збережеться суха, сонячна та спекотна погода.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 25 серпня.