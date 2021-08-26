Сьогодні, 26 серпня, у США відзначають Всесвітній день собак, День туалетного паперу, а в Британії - День бургера.

Про це повідомляють #Букви.

В Аргентині – День солідарності, День Аргентинських акторів, в Намібії – День Героїв Червоного Прапора, День гереро, в Папуа-Новій Гвінеї – День покаяння.

Цей день в історії:

1498 — Мікеланджело одержав замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі. “П’єта”, чи “Оплакування Христа”, виконана з цільного блоку каррарського мармуру, стала одним із найзнаменитіших його творінь.

1657 — у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обрано Івана Виговського.

1791 — американець Джон Фітч запатентував пароплав, продемонстрований ще 4 роками раніше.

1918 — Волт Дісней підробив свої документи, “збільшивши” собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест.

1939 — Гітлер пред’явив Польщі ультиматум з вимогою передати Німеччині Данциг (Гданськ).

1939 — в Римі відбувся ІІ Великий збір Українських націоналістів, що ухвалив політичну програму Організації українських націоналістів, головою ОУН переобрано А. Мельника.

1945 — Українська РСР ратифікувала Статут ООН.

1946 — вийшла у світ книга Джорджа Орвелла “Колгосп тварин”.

1946 — Норма Бейкер підписала контракт із кіностудією XX Century Fox. Її стали звати Мерілін Монро.

1972 — у Мюнхені відкрилися XX Олімпійські ігри. Спортивні змагання затьмарив терористичний акт проти ізраїльських спортсменів.

1991 — почалася позачергова сесія парламенту СРСР. Припинено діяльність КПРС на всій території країни.

1991 — Президія Верховної Ради УРСР ухвалила рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.

Яке сьогодні церковне свято:

26 серпня віряни вшановують пам’ять святителя Тихона. Він був церковним діячем і богословом 18 ст.

Прикмети погоди:

Сова гупає вночі – до зміни погоди.

Грибів багато в лісі – до багатого врожаю хліба через рік.

Погода безвітряна – до шторму.

Сіно сиріє на сіннику – до дощу.

Молодий місяць червоного кольору – до сирої погоди.

Іменини відзначають: Ірина, Ксенія, Євдокія, Парамон, Микола, Яків, Костянтин, Олексій, Василь, Іван, Тихон, а також Максим.​