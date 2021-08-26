Про це повідомляють #Букви.
В Аргентині – День солідарності, День Аргентинських акторів, в Намібії – День Героїв Червоного Прапора, День гереро, в Папуа-Новій Гвінеї – День покаяння.
Цей день в історії:
1498 — Мікеланджело одержав замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі. “П’єта”, чи “Оплакування Христа”, виконана з цільного блоку каррарського мармуру, стала одним із найзнаменитіших його творінь.
1657 — у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обрано Івана Виговського.
1791 — американець Джон Фітч запатентував пароплав, продемонстрований ще 4 роками раніше.
1918 — Волт Дісней підробив свої документи, “збільшивши” собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест.
1939 — Гітлер пред’явив Польщі ультиматум з вимогою передати Німеччині Данциг (Гданськ).
1939 — в Римі відбувся ІІ Великий збір Українських націоналістів, що ухвалив політичну програму Організації українських націоналістів, головою ОУН переобрано А. Мельника.
1945 — Українська РСР ратифікувала Статут ООН.
1946 — вийшла у світ книга Джорджа Орвелла “Колгосп тварин”.
1946 — Норма Бейкер підписала контракт із кіностудією XX Century Fox. Її стали звати Мерілін Монро.
1972 — у Мюнхені відкрилися XX Олімпійські ігри. Спортивні змагання затьмарив терористичний акт проти ізраїльських спортсменів.
1991 — почалася позачергова сесія парламенту СРСР. Припинено діяльність КПРС на всій території країни.
1991 — Президія Верховної Ради УРСР ухвалила рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.
Яке сьогодні церковне свято:
26 серпня віряни вшановують пам’ять святителя Тихона. Він був церковним діячем і богословом 18 ст.
Прикмети погоди:
- Сова гупає вночі – до зміни погоди.
- Грибів багато в лісі – до багатого врожаю хліба через рік.
- Погода безвітряна – до шторму.
- Сіно сиріє на сіннику – до дощу.
- Молодий місяць червоного кольору – до сирої погоди.
Іменини відзначають: Ірина, Ксенія, Євдокія, Парамон, Микола, Яків, Костянтин, Олексій, Василь, Іван, Тихон, а також Максим.