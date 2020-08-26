У середу, 26 серпня, в США відзначають День рівності жінок, а в Україні православні християни вшановують пам'ять святителя Тихона.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

26 серпня також святкують День Солідарності в Аргентині, День незалежності в Малайзії, День героїв у Намібії.

В Ірані сьогодні День трудящих, в Аргентині – День акторів, в Туреччині – День збройних сил.

День рівності жінок (Women’s Equality Day)

Це свято було засновано американкою Белою Абзуг і вперше відзначалося в 1971 році.

Белла Абзугамері – політикиня, юристка, громадська діячка, письменниця, коментаторка новин і феміністка з російським корінням. Свого часу її батьки приїхали в США з Росії. У 1970 році Белла стала першою єврейкою, обраною у американський Конгрес.

У Белли був один предмет одягу, за допомогою якого вона привертала увагу: крислатий капелюх.

На конференції з прав жінок в Сенека-Фолс (Seneca Falls Woman’s Rights Convention) в 1848 році зібралася група ентузіастів і проголосила, що “всі чоловіки і жінки створені рівними”, і що “творець наділив їх певними невідчужуваними правами”.

Це зібрання переросло в національний рух, що призвело до прийняття в 1920 році 19 поправки – Виборчого права для жінок (Woman Suffrage Amendmen) – до Конституції США, що надає жінкам повні виборчі права.

Саме прийняття поправки і стало кульмінацією масового руху жінок за громадянські права.

День рівності жінок з’явився в США в честь 50-ї річниці прийняття поправки.

Православні свята 26 серпня

У цей день православна церква вшановує пам’ять святителя Тихона, Задонського чудотворця (в світі Тимофія Савелійовича Соколова), церковного діяча і богослова 18 століття, який вважається найбільшим православним просвітителем свого часу.

Ще в цей день церква вшановує пам’ять Максима Сповідника – християнського ченця, філософа і богослова, відомого боротьбою проти єресей.

Наші предки вірили, що в цей день потрібно начисто прибрати в сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не приставала осіння гниль. Також в цей день стежать за горобиною: якщо цвітіння горобини пізніше, можна очікувати довгої і теплої осені.

У народі Тихону молилися про умиротворення душі. Також в цей день люди обходили будинок з іконою Божої Матері “Страсна”. Наші предки зазвичай влаштовували генеральне прибирання в цей день в сараях і погребах, заговорювали сіно і зимові сховища від недоброго слова, від лихого ока і всякої нечисті.

Ще на Тихона слов’яни спостерігали за вітрами, якщо вони дули тихо – чекали вітру на кілька днів вперед, а якщо проносилися бурею – це віщувало дощовий вересень.

Крім того, в народі ходили прикмети, пов’язані з урожаєм: “Коли грібовно – так і хлебовно”. Так, при великій кількості грибів в лісах можна сподіватися і на хороший урожай зерна в наступному році.

Прикмети 26 серпня: що не можна робити

Туман над лісом – до хорошого урожаю грибів.

Тихий вітер – до теплої та сухої погоди, а буря – до дощового вересня.

Сова гупає вночі-до зміни погоди.

Грибів багато в лісі – до багатого врожаю хліба через рік.

Погода безвітряна – до шторму.

Сіно сиріє на сіннику – до дощу.

Молодик червоного кольору – до сирої погоди.

Місяць в кільці – погода буде мінятися.

Що не можна робити:

Не рекомендується ходити по гриби, працювати в городі;

При обкурюванні приміщення бур’янами і полином можна викидати трави, якщо вони не догоріли;

Не можна сумувати і плакати;

Не можна займатися важкою фізичною роботою;

Не можна давати в борг;

Не можна ходити босоніж по росі.

26 серпня: цей день в історії

1498 – 23-річний Мікеланджело отримав замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі. “П’єта”, або “Оплакування Христа”.

1743 – в Англії опубліковані перші в світі правила змагань з боксу, розроблені британським боксером Джеком Броутоном.

1791 – американець Джон Фітч (John Fitch) запатентував пароплав.

1858 – відправлена ​​перша новина телеграфом.

1903 – палеонтолог Отто Хаузер виявляє прекрасно збережений кістяк кроманьйонця.

1907 – в аквапарку Сан-Франциско закований у ланцюги і кинутий в воду ілюзіоніст Гаррі Гудіні сплив на поверхню через 57 секунд.

1925 – Шарль Анрі заявляє, що за допомогою рентгена вдалося зняти “ознаки душі” людини.

1999 – Майкл Джонсон побив світовий рекорд з бігу на 400 метрів з результатом 43.18 секунди.

Іменинники 26 серпня

1743 – Антуан Лавуазьє, французький вчений, основоположник сучасної хімії.

1880 – Гійом Аполлінер, французький поет італійсько-польського походження.

1910 – Мати Тереза, католицька черниця албанського походження, блаженна (2003), що жила в Індії, гуманітарна діячка, яка заснувала Орден Милосердя, лауреатка Нобелівської премії миру (1979).

1976 – Земфіра (Земфіра Рамазанова), російська співачка, авторка і виконавиця власних пісень.

1980 – Маколей Калкін, американський актор (“Один вдома”, “Богатенький Річі” та ін.), музикант.