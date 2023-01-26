26 січня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

26 січня відзначають День митника. В Україні сьогодні День працівника контрольно-ревізійної служби України. У церковному календарі день пам’яті святих Єрмила і Стратоніка.

Про це повідомляють #Букви.

День митника: у листопаді 1952 року набрала чинності Конвенція про утворення Ради митного співробітництва. 26 січня 1953 року в Брюсселі відбулася перша сесія Ради митного співробітництва(від 1994 року відома під сучасною назвою — Всесвітня митна організація). На сесії керівниками своїх митних служб було представлено 17 країн Європи.

Основні етапи цієї історії охоплюють 1947 рік, коли 13 європейських держав створили Митний комітет, 1950 рік — рік створення Ради митного співробітництва, 1992 рік — Україна набула членства в Раді митного співробітництва, 1995 рік, коли відбулося перетворення Ради на Всесвітню митну організацію (ВМО).

Через 30 років, 1983 року, саме цей день — 26 січня — вибрали як щорічне свято — Міжнародний день митника.

В Україні сьогодні відзначають:

День працівника контрольно-ревізійної служби – у 1993 році було підписано Закон “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”. Саме день затвердження цього документу – 26 січня – вважається днем святкування працівників, що працюють в підрозділах контрольно-ревізійної служби.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Австралія – День Австралії

Індія – День Республіки

Латвія – День міжнародного визнання Латвійської Республіки

Цього дня у світі:

661 — вдалий замах хариджитів на останнього праведного халіфа Алі ібн Абу Таліба призвів до наступного формування Омейядського халіфату.

1244 — у хроніках вперше з’явилася назва поселення Берлін.

1500 — перші європейці прибули в Бразилію, відкривши гирло Амазонки.

1564 — у битві на Улі під час Лівонської війни литовці зірвали наступ Московського царства.

1582 — (15 січня за старим стилем) в селі Киверова Гора, поблизу Запольського Яма (на південь від Пскова), між Росією і Річчю Посполитою підписаний Ям-Запольській мирний договір — перемир’я строком на 10 років; один із дипломатичних актів, що завершили Лівонську війну 1558–1583 рр.

1699 — укладений Карловицький мир, що завершив 17-річну війну Священного Союзу Австрії, Речі Посполитої та Венеційської республіки проти Османської імперії.

1788 — Перший флот кинув якір у затоці Порт-Джексон, у той час, як капітан Філіп підняв британський прапор і заснував перше європейське поселення в Австралії — Сідней.

1802 — створена бібліотека Конгресу США.

1808 — в Австралії відбувся так званий “ромовий заколот”.

1875 — американець Джордж Грін запатентував першу бормашину, яка працювала від електричних батарей.

1886 — німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.

1893 — Бенц збудував чотириколісний автомобіль, який став основою для створення багатьох вдалих гоночних машин.

1905 — у Південній Африці виявлено найбільший у світі алмаз “Куллінан” вагою 3106 каратів.

1918 — більшовицькі війська на чолі з Михайлом Муравьовим після штурму окупували Київ.

1919 — махновці уклали договір про спільні дії з більшовиками.

1923 — у Харкові створена літературна спілка “Гарт”.

1926 — шотландський винахідник Джон Берд продемонстрував першу в світі працюючу телевізійну систему.

1930 — Індійський національний конгрес прийняв Декларацію незалежності Індії (Purna Swaraj).

1931 — з в’язниці звільнений Магатма Ґанді.

1934 — підписаний пакт Гітлера-Пілсудського між Німеччиною та Польщею.

1939 — війська генерала Франко взяли Барселону.

1945 — радянські війська зайняли польське місто Освенцим і звільнили вцілілих в’язнів концтабору. Пізніше концтабір до 1949 року використовувався як радянський концтабір.

1949 — компанія “Американ Ейрлайнз” першою у світі ввела попередження по гучномовцях про правила безпеки пасажирів.

1950 — набула чинності Конституція Індії.

1956 — в Італії почалися Сьомі зимові Олімпійські ігри.

1962 — у США запущено космічну станцію “Рейнджер 3”, яка мала доставити на Місяць наукове обладнання. Запуск завершився невдало — станція пройшла повз супутник на відстані 40 тисяч км.

1965 — гінді стає офіційною мовою Індії.

1972 — югославка Вуловіч Весна залишилася живою після падіння літака з висоти 10 159 метрів.

1980 — Канада оголосила про бойкот московської Олімпіади.

1983 — випущена програма електронних таблиць Lotus 1-2-3.

1990 — білоруську мову проголошено єдиною державною мовою Білоруської РСР.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Японією.

1993 — створено Конгрес українських націоналістів.

1997 — у Чечні відбулись президентські вибори — набравши 65 % голосів, перемогу здобув Аслан Масхадов.

1999 — Сенат США відкинув пропозицію демократів про припинення слухань за обвинуваченням президента країни Білла Клінтона.

2000 — в Аргентині археологи знайшли останки найбільшого в історії нашої планети динозавра.

2001 — у Чорному морі затонув український теплохід “Пам’ять Меркурія”, на борту якого було 54 особи. 12 осіб загинули, 8 зникли безвісти.

2001 — унаслідок землетрусу в Гуджараті (Індія) загинуло понад 20 тисяч людей.

2003 — Вейхенмаєр Ерік, американець, став першою сліпою людиною, яка скорила всі найвищі гірські піки на всіх сімох континентах.

Яке сьогодні церковне свято:

26 січня в православному календарі день пам’яті святих Єрмила і Стратоніка. Жили вони на початку IV століття під час правління імператора Ліцинія, який був відомий своїми гоніннями за християнами. Він проголосив, що буде видавати нагороду кожному, хто вкаже йому на християнина. Так був схоплений Єрмил, який був дияконом. Ліциній спочатку запропонував йому служити язичницьким богам. Але той відмовився.

Помістили тоді Єрмила в темницю на 3 дні. Потім відпустили, щоб знову озвучити свою пропозицію. Єрмил знову не погодився. Тоді його жорсткого катували. Стратонік працював в цій темниці, був другом Єрмила і таємним християнином. Бачачи муки диякона, він гірко заплакав, чим видав себе. Імператор дізнався, що вони друзі, і наказав втопити обох в річці

Прикмети:

Якщо ліс тріщить, то мороз протримається ще довго.

Якщо ліс шумить, очікується сніг та відлига.

Коло навколо місяця – до хуртовини.

Кішка мордочку ховає – до морозу, лиже лапу – до сонячної погоди, по мостинах катається – до тепла.

Кішка шкребе кігтями підлогу – до хуртовини, стіну – до негоди.

Котик вгору животом лягає і потягується – до тепла.

Кішка сіла на підвіконня і дивиться у вікно – до відлиги.

Собака лежить, згорнувшись калачиком, – до холодів, витягнулася – до тепла.

Слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до морозу.

Синиця біля вікна щебече – до ранньої весни.

Хто в цей день подасть сім милостинь, тому простяться сім гріхів.

Традиції:

Серед наших предків існувало повір’я, якщо цього дня посадити хворого на те місце, де спить кішка, то можна його зцілити. Однак засинати з домашньою твариною не можна — це може призвести до хвороб.

Цього дня заборонено ображати домашніх тварин, інакше це може погано закінчитися. Якщо буде можливість, потрібно нагодувати бездомну кішку. Не базікайте зайвого і не сваріться. Також не варто вмиватися до 13:00.

Іменини цього дня святкують:

Петро, Юхим, Яків, Максим, Єлизар, Панас, Никифор, Никодим, Пахом, Єрмило.