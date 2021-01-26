26 січня у світі відзначаються День випадкових напрямків, Міжнародний день митника, Всесвітній день екологічної освіти.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1244 — у хроніках вперше з’явилася назва поселення Берлін.

1500 — перші європейці прибули в Бразилію, відкривши гирло Амазонки.

1788 — британські кораблі доставили в Австралію 730 ув’язнених, які заснували Сідней.

1802 — створена бібліотека Конгресу США.

1875 — американець Джордж Грін запатентував першу бормашину, яка працювала від електричних батарей.

1886 — німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.

1893 — Бенц збудував чотириколісний автомобіль, який став основою для створення багатьох вдалих гоночних машин.

1905 — у Південній Африці виявлено найбільший у світі алмаз “Куллінан” вагою 3106 каратів.

1918 — більшовицькі війська на чолі з Михайлом Муравьовим після штурму окупували Київ.

1945 — радянські війська зайняли польське місто Освєнцім і звільнили вцілілих в’язнів концтабору. Пізніше концтабір до 1949 року використовувався як радянський концтабір.

1962 — у США запущено космічну станцію “Рейнджер 3”, яка мала доставити на Місяць наукове обладнання. Запуск завершився невдало — станція пройшла повз супутник на відстані 40 тисяч км.

1965 — гінді стає офіційною мовою Індії.

1972 — югославка Вуловіч Весна залишилася живою після падіння літака з висоти 10 159 метрів.

1980 — Канада оголосила про бойкот московської Олімпіади.

1983 — випущена програма електронних таблиць Lotus 1-2-3.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Японією.

2000 — в Аргентині археологи знайшли останки найбільшого в історії нашої планети динозавра.

2001 — у Чорному морі затонув український теплохід “Пам’ять Меркурія”, на борту якого було 54 особи. 12 осіб загинули, 8 зникли безвісти.

2003 — Вейхенмаєр Ерік, американець, став першою сліпою людиною, яка скорила всі найвищі гірські піки на всіх сімох континентах.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 26 січня відзначає день Єрміла і Стратоніка.

Що не можна робити:

Цього дня потрібно пробачити своїх кривдників, і не вплутуватися в нові сварки. Не пліткуйте, не розносьте неправдиві чутки, намагайтеся говорити у справі.

Погодні прикмети 26 січня:

Якщо ліс сильно шумить – скоро буде відлига.

Кішка мордочку ховає – до морозів, лиже лапи – до сонячної погоди, по підлозі катається – до потепління.

Якщо кіт сів на підвіконня і дивиться у вікно – прийде потепління.

Собака спить, згорнувшись калачиком – до похолодання, а витягнувшись – до відлиги.

Спів синиці біля вікна віщує ранню весну.

Іменини у Єлеазара, Петра, Якова і Максима.