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Всесвітній день Лінді-хоп: лінді-хоп — афро-американський парний танець, що з’явився у Нью-Йорку у 20-30-ті роки XX сторіччя, різновид свінгу. Названий на честь знаменитого перельоту Чарльза Ліндберга через Атлантичний океан. Лінді-хоп розвивався паралельно зі свінговою музикою та належить до класу свінгових танців. Він увібрав в себе риси чарльстону, степу, джазу та інших танців, що існували одночасно з ним.

Всесвітній день рудих: свято, яке відзначається щорічно 26 травня, воно присвячене підтримці та популяризації рудого волосся і рудих людей у всьому світі. Всесвітній день рудих було започатковано у 2015 році в Нідерландах, а згодом став святом, яке відзначають у багатьох країнах світу. В цей день руді люди, а також їх друзі та прихильники, виставляють фотографії з хештегом #WorldRedheadDay у соціальних мережах.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Грузія – День незалежності

Польща – День матері

Данія – День народження Кронпринца Фредеріка

Гаяна – День незалежності

Вірменія – День перемоги в Сардарапатскій битві

Австралія – Національний день вибачень

США – День чорничного чизкейка, День вишневого десерту та Національний день паперового літачка

Цього дня у світі:

1093 — в день Вознесіння половці розбили руське військо в битві на річці Стугна.

1648 — 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем.

1895 — під час архиєрейської візитації Білого Каменю митрополит Сильвестр (Сембратович) освятив наріжний камінь під нову муровану церкву. Храм освячено у 1901 митрополитом Андреєм Шептицьким.

1938 — у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу “Фольксваген”;

1953 — почалося Норильське повстання політв’язнів;

1972 — у Москві підписано радянсько-американський договір про обмеження стратегічних озброєнь – “ОСО-1”,”ОСВ-1″(рос.).

1995 — урочисто знято кордони між Росією й Білоруссю.

2014 — відбувся перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту.

Яке сьогодні церковне свято:

26 травня в церковному календарі – день пам’яті мученика Олександра. Жив він в III столітті за часів правління імператора Максиміана та був хоробрим воїном. Сповідував чоловік християнство. Тому, коли інші воїни влаштували язичницьке святкування з принесенням жертв ідолам, Олександр залишився вдома. Імператор бачив мужність свого воїна, але не хотів, щоб той був християнином. Тому просив відмовитися від віри. Отримавши відмову, він наказав відсікти йому голову.

Прикмети:

Якщо комарів немає, буде маленький врожай трави і вівса

До світанку почали співати птахи — почнеться дощ

26 травня ще мало комарів — не буде дощу до кінця цього місяця

Багато мошок — восени буде багатий урожай грибів

Часто літають стрижі та ластівки — чекайте на тепло

Традиції:

Серед наших предків існувало повір’я, що цього дня не можна підходити до води або купатися у водоймах, тому що це накличе нещастя.

Також нічого не сіяли на городах, вірили, що розсада точно не зійде.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Аріна, Гликерія, Ірина.