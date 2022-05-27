Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Варто зазначити, що це вже не перший випадок вивезення росіянами українців. На окупованих територіях військові РФ активно депортують громадян України до фільтраційних таборів.
Захоплене ворогом Безіменне використовується як пункт перевірки біженців із Маріуполя та прилеглих районів. Зазначалося, що станом на 17 травня “фільтрацію” там пройшли понад 33 тисячі осіб.
Андрющенко додав, що загалом за останній тиждень росіяни депортували 2856 жителів Маріуполя, зокрема 318 дітей.
“За минулу добу окупанти вивезли до фільтраційного табору в Безіменне 280 маріупольців, зокрема 36 дітей. Всього за останній тиждень було депортовано 2856 маріупольців, зокрема 318 дітей”, — написав він.
- Тим часом частина мешканців Ізюма (Харківська область), яких російські окупанти примусово вивезли до Росії, змогли повернутись в Україну через країни Європейського Союзу.
- Також Росія використовує депортованих з тимчасово окупованих територій України дітей для власної пропаганди. У Кремлівських ЗМІ зазначають, що “український режим, наслідуючи Третій рейх, відправляє воювати дітей”.