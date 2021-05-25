В четвер, 26 травня, українці зможуть побачити "кривавий Місяць". Це явище також називають затемненням Місяця, коли супутник Землі стає жовтогарячо-червоного кольору.

Про це повідомляє The Guardian.

В Україні “кривавий Місяць” можна буде побачити в четвер, 26 травня, о 14:14 за київським часом. Це буде перше затемнення Місяця за останні два роки. В цей момент Місяць наближається до Землі максимально близько і його видимість збільшується на 15%.

Після 26 травня почнеться “коридор затемнень”. Він триватиме до 10 червня. Тоді й відбудеться сонячне затемнення.

Спостерігати за “кривавим Місяцем” зможуть жителі Австралії, Північної Америки, Південної Америки, Південно-Східної Азії.