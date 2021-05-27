Завершимо ми її у Будинку кіно національною прем’єрою короткометражного фільму "Лев", що є прологом повнометражного фільму "Черкаси" (номінанта на кінопремію “Золота Дзиґа”).

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Після показу буде обговорення з режисером Тимуром Ященком, де поговоримо про фільми, про навчання у Польщі, про творчість, як працювати режисером у двох країнах, в Україні та Польщі, та про роботу над наступним фільмом.

Модеруватиме подію Ніна Тараруєва.

Синопсис фільму “Лев”

Українське село. Молодий чоловік Лев живе зі своєю матір’ю в домі з невеликим господарством. Він близький до одруження з Маріанною, але є прагнення чогось більшого, чогось, що суперечить щастю та любові. Він намагається придушити це відчуття, заглушити, знешкодити, але в якийсь момент вибух виявляється неминучим.

Хронометраж – 40 хвилин (режисерська версія)

Актори фільму:

ЛЕВ Роман Ясіновський

МАМА Наталія Бузько

МАРІАННА Катерина Сари-Юр’єва

КОЛЯ Микита Сторожков

МИШКО Ярослав Кучеренко

ВАСИЛЬ Михайло Воскобойник

БАТЬКО МИШКА Валерій Астахов

ВЕТЕРИНАР Володимир Ямненко

Про режисера Тимура Ященка:

У 2009 році закінчив арт школу “Kulturama” у Стокгольмі.

У 2014 отримав диплом режисера у Лодзівській Кіношколі

У 2016 році Тимур зняв короткометражний ігровий фільм “Лев”, отримавши фінансування від Studio Munka у Варшаві. Фільм був повністю реалізований в Україні та став прологом до повнометражного дебюту “Черкаси”.

У 2020 році успішно дебютував з художнім фільмом “Черкаси”. Режисерська версія фільму “U311 Черкаси” мала свою українську прем’єру у 2019 році на Одеському кінофестивалі та міжнародну прем’єру у головному конкурсі Варшавського кінофестивалю у 2019 році.

Живе та працює у Варшаві та Києві.

Також як завжди у нас буде онлайн трансляція обговорення українською – у Facebook. А онлайн-показ фільму буде на платформі Takflix, доступ з 19:30 26.05 до 19:30 27.05.

Вхід на Кіносереду у Будинок кіно (Київ, вул. Саксаганського, 6, 3 поверх, Червона зала) вільний, за попередньою реєстрацією тут https://kinosereda.com.ua/view.php?id=16

Ми піклуємось про вашу безпеку, тож офлайн-захід відбуватиметься з дотриманням карантинних обмежень.

Ми піклуємось про вашу безпеку, тож офлайн-захід відбуватиметься з дотриманням карантинних обмежень.

“Кіносереда” – це освітній проєкт, заснований у 2016 році громадською організацією “Сучасне українське кіно “СУК”. Проєкт спрямований на знайомство глядачів й глядачок з усіх куточків України та із-за кордону з сучасним українським кіно та його творцями через майстер-класи, кінопокази, публічні розмови. “Кіносереда” сприяє розвитку й підтримує молодих митців, що занурюються у кіноіндустрію.

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