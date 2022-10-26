26 жовтня відзначають День інтерсекс-людей та Свято приємних несподіванок. За церковним календарем сьогодні вшановують Іверську ікону Божої Матері та пам'ять мучеників Карпа, єпископа Фіатирського і священномученика Веніаміна Печерського.

Про це повідомляють #Букви.

День інтерсекс-людей: свято засновано у 2003 році, щоб привернути увагу людства до проблем порушення прав інтерсекс-людей. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1996 року в Бостоні (США) пройшла публічна демонстрація інтерсекс-людей. Інтерсексуальність – групи станів, коли роздільностатевий організм має статеві ознаки, які важко визначити як жіночі чи чоловічі.

Свято приємних несподіванок: неофіційне свято, однак воно є досить популярним в різних країнах світу. Історія виникнення свята точно невідома. Вважається, що його запропонували створити в онлайн-просторі, однак автор побажав залишитися невідомим.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Австрія – Національне свято Австрійської Республіки

Туніс – День інженера

Бенін – День збройних сил

Науру – День Ангама

США – Національний день гарбуза

Цього дня у світі:

1636 — Заснований Гарвардський коледж, що став в першій чверті XIX ст. університетом, одним з найвідоміших в США і світі.

1810 — США анексують Західну Флориду.

1861 — Німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті продемонстрував свій винахід, який він назвав телефоном.

1863 — В Женеві утворений Міжнародний Червоний Хрест.

1863 — В Лондоні заснована Англійська футбольна асоціація.

1900 — В Нью-Йорку відкрита перша лінія метрополітену.

1905 — Швеція і Норвегія розривають союз.

1938 — Фірма DuPont розробила новий синтетичний матеріал — нейлон.

1938 — Августин Волошин призначений новим прем’єр-міністром автономного уряду Підкарпатської Русі.

1939 — так звані “Народні Збори Західної України” у Львові під більшовицьким тиском ухвалили декларації щодо встановлення радянської влади, входження до УРСР, конфіскацію поміщицьких і монастирських земель, націоналізацію банків та промисловості.

1944 — Війська США знищили японський флот в затоці Лійт на Філіппінах.

1962 — Микита Хрущов і Джон Кеннеді домовилися про повернення радянських кораблів, які везли на Кубу ракети.

1984 — На екрани США вийшов суперпопулярний блокбастер “Термінатор”, з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі.

2012 — Святкування першого дня любові до себе.

2014 — Парламентські вибори в Україні.

Яке сьогодні церковне свято:

У цей день православна церква вшановує Іверську ікону Божої Матері. Також церква вшановує пам’ять мучеників Карпа, єпископа Фіатирського і священномученика Веніаміна Печерського.

Іверський образ Божої Матері був написаний святим апостолом Лукою в першому столітті, ще за життя Пресвятої Богородиці. Згідно з грецьким переказом, під час царювання імператора Феофіла (829-842 рр.) образ зберігався в однієї благочестивої вдови. У той час велике поширення набула іконоборча єресь.

Веніамін Печерський був православним святим. До постригу був багатим купцем, однак як тільки почув слова Євангелія про те, що багатому важко ввійти в Царство Небесне, роздав нужденним все своє майно і прийняв в Печерському монастирі постриг.

Прикмети:

Якщо ранкова зоря тьмяна і сіра без червоних тонів, то днем буде тепло і ясно.

Небо темно-синього кольору і здається дуже високим – чекайте дощу.

Почули, що високовольтні дроти гудуть голосніше звичайного або по небу швидко пливуть хмари з півдня на північ, отже наближається негода.

Якщо протягом доби температура повітря майже не змінилася, то ще довго буде похмуро.

Сонце зійшло з-за щільного шару темних хмар – очікується мінлива погода.

Півень ввечері закукурікав – до зміни погоди.

Традиції:

В народі 26 жовтня називали Карпа. Цього дня наші предки йшли в баню, щоб прогнати злих банних духів. А ще – молилися за зцілення від епілепсії.

Не одягайте в цей день чорний одяг. Це може загрожувати зривами планів, виникнення конфліктів на порожньому місці й іншими марними діями.

Іменини цього дня відзначають:

Трохим, Веніамін, Микита, Інокентій, Карп.