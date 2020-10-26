Про це розповідають #Букви.
У США – День гарбуза, День мула, День пітбуля, День і ніч, виття на місяць, День курячого стейка, День пирога з фаршем, в Азербайджані – свято граната, у Греції, Румунії, в Болгарії – День святого Дмитра Солунського, у Новій Зеландії – День праці, в Індії – День приєднання, у Лівії – День жалоби, у Беніні – День Збройних сил, на Островах Кука – День Євангелія, в Австрії – День Республіки.
Пам’ятні дати та події
1636 — засновано Гарвардський коледж, який пізніше став університетом.
1861 — Німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті продемонстрував свій винахід, який він назвав телефоном.
1863 — В Женеві утворений Міжнародний Червоний Хрест.
1863 — В Лондоні заснована Англійська футбольна асоціація.
1900 — В Нью-Йорку відкрили першу лінію метрополітену.
1905 — Швеція і Норвегія розривають союз.
1938 — Фірма Du Pont розробила новий синтетичний матеріал — нейлон.
1938 — Августин Волошин призначений новим прем’єр-міністром автономного уряду Підкарпатської Русі.
1939 — так звані Народні Збори Західної України у Львові під більшовицьким тиском ухвалили декларації щодо встановлення радянської влади, входження до УРСР,
конфіскацію поміщицьких і монастирських земель, націоналізацію банків та промисловості.
1962 — Микита Хрущов і Джон Кеннеді домовилися про повернення радянських кораблів, які везли на Кубу ракети.
Церковне свято
Православна церква відзначає день Іверської ікони Пресвятої Богородиці.
Що сьогодні не можна робити
В цей день не можна займатися рукоділлям і виконувати важку роботу. Не варто лаятись чи лихословити.
Прикмети на 26 жовтня
півень ввечері закукурікав – до зміни погоди;
півні рано вранці заспівали – до потепління;
хмари швидко по небу біжать з півдня – до негоди;
сонце сходить з-за хмар – до зміни погоди;
хмари червоного кольору – до дощу;
хмари з півдня йдуть – до поривчастого вітру.
Іменини у Веніаміна, Злати, Карпа, Микити, Дмитра та Люціана.