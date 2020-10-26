Про це розповідають #Букви.

У США – День гарбуза, День мула, День пітбуля, День і ніч, виття на місяць, День курячого стейка, День пирога з фаршем, в Азербайджані – свято граната, у Греції, Румунії, в Болгарії – День святого Дмитра Солунського, у Новій Зеландії – День праці, в Індії – День приєднання, у Лівії – День жалоби, у Беніні – День Збройних сил, на Островах Кука – День Євангелія, в Австрії – День Республіки.

Пам’ятні дати та події

1636 — засновано Гарвардський коледж, який пізніше став університетом.

1861 — Німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті продемонстрував свій винахід, який він назвав телефоном.

1863 — В Женеві утворений Міжнародний Червоний Хрест.

1863 — В Лондоні заснована Англійська футбольна асоціація.

1900 — В Нью-Йорку відкрили першу лінію метрополітену.

1905 — Швеція і Норвегія розривають союз.

1938 — Фірма Du Pont розробила новий синтетичний матеріал — нейлон.

1938 — Августин Волошин призначений новим прем’єр-міністром автономного уряду Підкарпатської Русі.

1939 — так звані Народні Збори Західної України у Львові під більшовицьким тиском ухвалили декларації щодо встановлення радянської влади, входження до УРСР,

конфіскацію поміщицьких і монастирських земель, націоналізацію банків та промисловості.

1962 — Микита Хрущов і Джон Кеннеді домовилися про повернення радянських кораблів, які везли на Кубу ракети.

Церковне свято

Православна церква відзначає день Іверської ікони Пресвятої Богородиці.

Що сьогодні не можна робити

В цей день не можна займатися рукоділлям і виконувати важку роботу. Не варто лаятись чи лихословити.

Прикмети на 26 жовтня

півень ввечері закукурікав – до зміни погоди;

півні рано вранці заспівали – до потепління;

хмари швидко по небу біжать з півдня – до негоди;

сонце сходить з-за хмар – до зміни погоди;

хмари червоного кольору – до дощу;

хмари з півдня йдуть – до поривчастого вітру.

Іменини у Веніаміна, Злати, Карпа, Микити, Дмитра та Люціана.