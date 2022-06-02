Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 184, Київській — 116, Харківській — 112, Чернігівській — 68, Луганській — 52, Херсонській — 52, Миколаївській — 47, Запорізькій — 29, Сумській — 17, у Києві — 16, Житомирській — 15.
31 травня після обстрілів окупантами села Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопець. Також під час фіксації кримінальних правопорушень слідчі встановили загибель ще 17 та поранення 14 дітей унаслідок обстрілів ворогом Маріуполя.
Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. 182 з них зруйновано повністю.
Варто зазначити, що ці цифри не остаточні, адже досі триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
- Нагадаємо, що голова Львівської ОВА повідомив деталі нічного ракетного обстрілу області. За його даними, окупанти випустили ракети по залізничній інфраструктурі у двох районах Львівщини.
- Також російські солдати обстріляли об’єднання “Азот” у Сєвєродонецьку та пошкодили склад із метанолом. Водночас у Лисичанську через обстріли зазнала руйнувань будівля міської лікарні.
- Водночас очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в ніч на 2 червня російські загарбники укотре здійснили обстріл регіону.