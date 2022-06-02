Станом на ранок 2 червня 2022 року 261 дитина загинула та 460 поранено в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 184, Київській — 116, Харківській — 112, Чернігівській — 68, Луганській — 52, Херсонській — 52, Миколаївській — 47, Запорізькій — 29, Сумській — 17, у Києві — 16, Житомирській — 15.

31 травня після обстрілів окупантами села Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопець. Також під час фіксації кримінальних правопорушень слідчі встановили загибель ще 17 та поранення 14 дітей унаслідок обстрілів ворогом Маріуполя.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. 182 з них зруйновано повністю.

Варто зазначити, що ці цифри не остаточні, адже досі триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.