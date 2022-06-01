Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що 267 дітей-сиріт з Маріуполя та Волновахи росіяни вивезли у Ростовську область та готуються надати їм російське громадянство.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Андрющенко уточнив, що українських дітей тримають у спортивно-оздоровчому комплексі “Ромашка”, який знаходиться на вул. Ломоносова, 20 у селі Золота Коса (Ростовська область, Некліновський район).

Загалом у “Ромашці” перебуває 540 дітей-сиріт зі всієї Донецької області, 267 з яких безпосередньо з Волновахи (зокрема району) та Маріуполя (зокрема району).

Петро Андрющенко додав, що зараз дітей готують до отримання громадянства РФ за спрощеною процедурою, відповідно до указу, який нещодавно підписав президент Росії Володимир Путін.

Процесом надання російського громадянства безпосередньо керує Марія Львова-Бєлова – уповноважена у справах дітей при президенті РФ. Вона, власне, і була ініціаторкою закону про спрощену процедуру надання громадянства РФ дітям-сиротам з України.

“Наші джерела з кола влади окупантів повідомляють, що окупаційна влада отримала наказ звозити дітей – безспризорників з Маріуполя саме в цей табір. Хотілося б сподіватись на швидку реакцію міжнародної спільноти. Але….”, – написав Петро Андрющенко.