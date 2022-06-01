Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Андрющенко уточнив, що українських дітей тримають у спортивно-оздоровчому комплексі “Ромашка”, який знаходиться на вул. Ломоносова, 20 у селі Золота Коса (Ростовська область, Некліновський район).
Загалом у “Ромашці” перебуває 540 дітей-сиріт зі всієї Донецької області, 267 з яких безпосередньо з Волновахи (зокрема району) та Маріуполя (зокрема району).
Петро Андрющенко додав, що зараз дітей готують до отримання громадянства РФ за спрощеною процедурою, відповідно до указу, який нещодавно підписав президент Росії Володимир Путін.
Процесом надання російського громадянства безпосередньо керує Марія Львова-Бєлова – уповноважена у справах дітей при президенті РФ. Вона, власне, і була ініціаторкою закону про спрощену процедуру надання громадянства РФ дітям-сиротам з України.
“Наші джерела з кола влади окупантів повідомляють, що окупаційна влада отримала наказ звозити дітей – безспризорників з Маріуполя саме в цей табір. Хотілося б сподіватись на швидку реакцію міжнародної спільноти. Але….”, – написав Петро Андрющенко.
- Нагадаємо, з фільтраційного пункту селища Безім’яного росіяни депортували до міста Таганрог (РФ) 345 маріупольців, серед яких — 37 дітей.
- Також радник мера Маріуполя повідомив, що в окупованому місті почалась “наступна стадія” анексії – прийом документів для отримання паспорта РФ.
- Окрім цього надійшли перші свідчення про облаштування фільтраційних таборів для українців безпосередньо в РФ, в районі пунктів переходу державного кордону РФ з Естонією.