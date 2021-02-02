Rocket, ПЛАНЕТА Кіно, Бізнес-конструктор, Bolt, Franch TV, Concert UA, SUPERLUDI – головні директори, засновники, CMO та CEO цих компаній виступатимуть для вас в режимі online з найактуальнішими темами для бізнесу.

Одразу після реєстрації на подію ви потрапляєте в закритий telegram-чат, де зібрані всі учасники конференції. Це місце, де ви знайдете клієнтів, партнерів, інвесторів та просто людей, які знають, можуть і хочуть розвиватись в digital та business сферах.

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