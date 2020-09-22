Під час заходу будуть розглянуті ринки природного газу не лише України, але й країн, з якими торгівля газом має зрости протягом найближчих років.

Як і раніше, на Форумі будуть обговорюватися основні питання останніх 12 місяців у секторах видобутку, транспортування, переробки та торгівлі природним газом.

Вітчизняні та закордонні експерти також братимуть участь в обговоренні майбутнього опалювального сезону, геополітики природного газу та газів, до використання яких останнім часом прикута все більша увага світового співтовариства – водню та біометану.

Переглянути програму та зареєструватися можна перейшовши за посиланням на сайт заходу: https://ukrgasforum.org/