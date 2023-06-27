27 червня відзначають День мікро-, малих і середніх підприємств, Всесвітній день рибальства та Всесвітній день мікробіома. За церковним календарем сьогодні день пам’яті пророка Єлисея.

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День мікро-, малих і середніх підприємств: за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН, 27 червня визначено як День мікро-, малих і середніх підприємств (Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day). Відзначається свято щорічно починаючи з 2017 року. Основною метою святкування є наголошення на важливій ролі мікро-, малих і середніх підприємств в економічному розвитку будь-яких країн.

Всесвітній день рибальства: свято засноване на з’їзді з регулювання та розвитку промислової риболовлі, який пройшов в Італії у 1984 році. відзначають цей день по всьому світу як професіонали, так і аматори. Мета свята – розв’язання декількох важливих проблем. Через діяльність браконьєрів деякі види риб опинились на межі зникнення. Надмірний вилов риби може спричинити вимирання декількох промислових видів вже за 50 років.Іншою проблемою, якій присвячене свято, є розділення районів рибальства, оскільки риба мігрує по всьому світовому океану. Через це промисловці втрачають прибуток, а населення, яке переважно харчується рибою, голодує.

Всесвітній день мікробіома: свято започатковане у 2018 році за ініціативи Ірландської асоціації мікробіома. Метою події є підвищення суспільної свідомості про яскравий та різноманітний світ мікробів, які нас оточують. Мікроорганізми живуть у грунті, рослинному і тваринному світі, продуктах харчування, а найголовніше – у людському організмі, безпосередньо впливаючи на стан здоров’я та самопочуття.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

В’єтнам – Тет Доаннго

Джибуті – День незалежності

Канада – День національного гімну та Канадський день мультикультуризму

Таджикистан – День національного примирення

Узбекистан – День працівників друку

Велика Британія – День збройних сил

Туркменістан – День працівника культури та мистецтва

США – Національний день тестування на ВІЛ; День Гелен Келлер

Національний День обізнаності про посттравматичний стресовий розлад; Національний день цвітіння апельсина

Аргентина – День біолога

Венесуела – День журналіста

Бразилія – День змішаної раси

Чехія – День пам’яті жертв комуністичного режиму

Колумбія, Північна Корея – Національний день кави

Цього дня у світі:

1663 — у Ніжині відбулася козацька рада (Чорна рада) на якій гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Брюховецького.

1871 — єна стала новою грошовою одиницею Японської імперії

1905 — почалося збройне повстання моряків на броненосці “Князь Потьомкін Таврійський”.

1929 — в нью-йоркських лабораторіях Белла була продемонстрована система передачі повноколірного телезображення

1931 — у США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота

1932 — в Сіамі проголошена конституція

1944 — початок масової депортації болгар, вірмен і греків з Криму в східні райони СРСР

1954 — почала роботу перша АЕС в Обнінську

1964 — у Вашингтоні відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку.

1991 — Війною Словенії за незалежність розпочалися Югославські війни.

2001 — у м. Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла II [Архівовано 17 квітня 2011 у Wayback Machine.] беатифіковані (проголошені блаженними) ряд українських греко-католицьких новомучеників.

2017 – у м. Києві о 8:16 стався теракт. Загинув полковник Максим Шаповал. Також постраждала жінка, що проходила повз.

2022 — у Кременчуку (Полтавська область) стався ракетний удар в ТЦ “Амстор”. Це найтрагічніша подія в історії сучасної Полтавщини.

Яке сьогодні церковне свято:

27 червня у православному календарі день пам’яті пророка Єлисея. Він був наступником пророка Іллі в Давньому Ізраїлі та обранцем Бога, наділеним надзвичайними дарами і містив велике духовне бачення. У Святому Письмі описано багато чудесних подій, пов’язаних з Єлисеєм. Він здійснив чудеса у відповідь на Божу волю, такі як оживлення мертвої дитини, очищення отруєних вод і видалення шкідливих речовин з їжі. Також він пророкував про майбутні події, що змінювали хід історії.

Прикмети:

Притихли качки — чекайте на грозу.

Голосно стрекочуть бабки — будуть погані новини.

Голосно іржуть коні до великого урожаю вівса.

Багато мошок і комарів – буде хороший врожай грибів і ягід.

Традиції:

Здавна наші предки вірили, щоб привернути на свою сторону удачу, потрібно 27 червня придбати будь-яку нову річ, а потім носити її впродовж трьох днів.

Віряни цього дня обов’язково моляться пророку Єлисею, щоб той захистив їх від недругів та хвороб, подарував удачу в ділах та щастя в родині.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Георгій, Єлисей, Мефодій, Павло, Мстислав, Микола, Володимир.