Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що двоє осіб, серед яких підліток, підірвались на гранаті під час розбору завалів. Росіяни залучили їх як “волонтерів”. Наразі вони перебувають в реанімації у важкому стані. Радник наголосив, росіяни продовжують вбивати маріупольців навіть без активних бойових дій.

Другий вибух пролунав в районі проспекту Карпова, що у Кальміуському районі. Російські військові підірвалися на одній із промислових баз під час мародерства. У повідомленні йдеться: “Втрати з’ясовуємо, але сподіваємось що мінус таки буде”.

Третій вибух стався на території 17-го мікрорайону, неподалік лікарні №2. За словами Андрющенка, жертв немає.