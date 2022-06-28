Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Зазначається, що двоє осіб, серед яких підліток, підірвались на гранаті під час розбору завалів. Росіяни залучили їх як “волонтерів”. Наразі вони перебувають в реанімації у важкому стані. Радник наголосив, росіяни продовжують вбивати маріупольців навіть без активних бойових дій.
Другий вибух пролунав в районі проспекту Карпова, що у Кальміуському районі. Російські військові підірвалися на одній із промислових баз під час мародерства. У повідомленні йдеться: “Втрати з’ясовуємо, але сподіваємось що мінус таки буде”.
Третій вибух стався на території 17-го мікрорайону, неподалік лікарні №2. За словами Андрющенка, жертв немає.
- Приморське місто Маріуполь на узбережжі Азовського моря тепер перетворене на велике кладовище з іменами невідомих та невпізнаних людей, руїни, спалені будинки та триколор окупантів. Росіяни вбивали безжально, цинічно — літніх, що так не дожили свій вік у мирі та спокою, жінок, чоловіків, молодих людей, що будували плани та мріяли про щасливе життя, дітей, що так і не встигли відчути світ.
- За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, у місті опалення взимку не буде, бо окупанти не готуються до цього.
- У Маріуполі російські загарбники розклеїли оголошення про те, що шукають чоловіків для роботи в охоронній фірмі.
- Також у Маріуполі російські загарбники змінили схему контролю за пересуванням містом через недостатню кількість військових та техніки.