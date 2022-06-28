27 червня 2022 року у Маріуполі пролунало три вибухи. Внаслідок них постраждали цивільні особи, зокрема діти.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що двоє осіб, серед яких підліток, підірвались на гранаті під час розбору завалів. Росіяни залучили їх як “волонтерів”. Наразі вони перебувають в реанімації у важкому стані. Радник наголосив, росіяни продовжують вбивати маріупольців навіть без активних бойових дій.

Другий вибух пролунав в районі проспекту Карпова, що у Кальміуському районі. Російські військові підірвалися на одній із промислових баз під час мародерства. У повідомленні йдеться: “Втрати з’ясовуємо, але сподіваємось що мінус таки буде”.

Третій вибух стався на території 17-го мікрорайону, неподалік лікарні №2. За словами Андрющенка, жертв немає.