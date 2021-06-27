Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1663 — у Ніжині відбулася козацька рада (Чорна рада) на якій гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Брюховецького.
1871 — єна стала новою грошовою одиницею Японської імперії.
1905 — почалося збройне повстання моряків на броненосці “Князь Потьомкін Таврійський”.
1929 — в нью-йоркських лабораторіях Белла була продемонстрована система передачі повнокольорового телезображення.
1931 — у США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота.
1932 — в Сіамі проголошена конституція.
1944 — початок масової депортації болгар, вірмен і греків з Криму в східні райони СРСР.
1954 — почала роботу перша АЕС в Обнінську.
1964 — у Вашингтоні відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку.
1991 — Війною Словенії за незалежність розпочалися Югославські війни.
2001 — у м. Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла ІІ беатифіковані (проголошені блаженними) ряд українських греко-католицьких новомучеників.
2017 – у м. Києві о 8:16 стався теракт. Загинув полковник Максим Шаповал. Також постраждала жінка, що проходила повз.
Яке сьогодні церковне свято:
27 червня православні християни вшановують пам’ять пророка Єлисея.
Прикмети погоди:
Суха і ясна погода – можна гречку сіяти.
Дощовий день обіцяє сім тижнів сильної негоди з дощами.
Багато мошок і комарів – чекай доброго врожаю грибів і ягід.
Дощ на Єлисея – прикмета того, що 7 тижнів дощі будуть.
Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Володимир, Георгій, Єлисей, Йосип, Микола, а також Павло.