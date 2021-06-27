Сьогодні, 25 червня, у світі відзначають Всесвітній день рибальства та День молоді.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1663 — у Ніжині відбулася козацька рада (Чорна рада) на якій гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Брюховецького.

1871 — єна стала новою грошовою одиницею Японської імперії.

1905 — почалося збройне повстання моряків на броненосці “Князь Потьомкін Таврійський”.

1929 — в нью-йоркських лабораторіях Белла була продемонстрована система передачі повнокольорового телезображення.

1931 — у США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота.

1932 — в Сіамі проголошена конституція.

1944 — початок масової депортації болгар, вірмен і греків з Криму в східні райони СРСР.

1954 — почала роботу перша АЕС в Обнінську.

1964 — у Вашингтоні відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку.

1991 — Війною Словенії за незалежність розпочалися Югославські війни.

2001 — у м. Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла ІІ беатифіковані (проголошені блаженними) ряд українських греко-католицьких новомучеників.

2017 – у м. Києві о 8:16 стався теракт. Загинув полковник Максим Шаповал. Також постраждала жінка, що проходила повз.

Яке сьогодні церковне свято:

27 червня православні християни вшановують пам’ять пророка Єлисея.

Прикмети погоди:

Суха і ясна погода – можна гречку сіяти.

Дощовий день обіцяє сім тижнів сильної негоди з дощами.

Багато мошок і комарів – чекай доброго врожаю грибів і ягід.

Дощ на Єлисея – прикмета того, що 7 тижнів дощі будуть.

Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Володимир, Георгій, Єлисей, Йосип, Микола, а також Павло.