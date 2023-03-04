У результаті слідчих дій 27 "депутатам народної ради" терористичної організації "ЛНР", які організовували псевдореферендум на Луганщині, повідомлено про підозру у злочинах проти України.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, у вересні минулого року вони проголосували за так званий “закон про референдум щодо входження до складу Росії на правах суб’єкта РФ”. Після цього “посадовці” публічно закликали місцевих жителів до участі у фейковому плебісциті.

За інформацією слідства, у колабораційній діяльності підозрюється “депутат” декількох скликань, який одночасно є очільником створеної агресором “Федерації профспілок ЛНР”.

За вказівкою Москви він зобов’язував голів профспілкових організацій агітувати працівників місцевих підприємств за підтримку приєднання регіону до складу Росії.

Ще одна зловмисниця координувала роботу незаконних “виборчкомів” у захоплених містах Антрацитівського району Луганщини. Крім того, вона особисто закликала місцевих жителів взяти участь у псевдореферендумі та проголосувати на користь Кремля.

Зараз цим та іншим фігурантам слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Загалом правоохоронці встановили особи вже понад 90 організаторів фейкового “референдуму” у Луганській області. Проте зараз зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині сходу України.