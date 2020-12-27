Про це повідомляють #Букви.

У США – День фруктового пирога, в КНДР – День соціалістичної Конституції, у Киргизстані – День співробітника паспортно-візової служби.

Цей день в історії:

537 — У Константинополі, столиці Візантійської імперії, освятили храм святої Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом православного світу.

1932 — видана постанова ЦВК і РНК СРСР про введення в СРСР єдиної паспортної системи та “обов’язкового запису паспортів”. Селяни паспортів не отримали.

1932 — у Нью-Йорку відкрився найбільший у світі театр мистецтв Radio City Music Hall, розрахований на 5945 місць.

1934 — Політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило депортувати 2 000 “антирадянських” родин із прикордонних районів України.

1945 — У Нью-Йорку представники 28 країн підписали угоду про створення Міжнародного валютного фонду. Перші фінансові операції МВФ розпочав 1 березня 1947 року.

1959 — від семи поштовхів землетрусу на півночі Туреччини загинуло понад 50 тисяч чоловік, сотні тисяч жителів провінцій Ерзінджан, Сівас і Самсун втратили житло і протягом всієї зими потерпали від лютих морозів, що часом досягали 30-ти градусів.

1978 — король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затвердив нову демократичну Конституцію — першу за попередні 50 років.

1979 — радянські військовики вбили президента Афганістану Хафізуллу Аміна.

1979 — За рішенням керівництва СРСР 75-тисячний контингент радянських військ увійшов на територію Афганістану.

1991 — незалежність України визнали Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В’єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція.

1994 — запущено в експлуатацію київську станцію метро “Позняки”.

1997 — введено в експлуатацію станцію метро “Печерська”.

2008 — Під кодовою назвою “Литий свинець” в Секторі Газа почалась антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАСу.

Яке сьогодні релігійне свято:

Сьогодні християни вшановують пам’ять Мучеників Фірса, Левкія та Калліника. Святі мученики Фірс, Левкій і Калліник постраждали за Христа при імператорі Декії (249-251) в Кесарії Віфінській.

Левкій висловив докір тогочасному правителю за несправедливе переслідування християн. За це його піддали катуванню і вбили мечем. Фірс також був засуджений до жорстоких тортур, але переніс їх непошкодженим і за Божим повелінням мирно помер.

Язичницький жрець Калліник, бачачи мужність і чудеса святого Фірса, увірував у Христа і сміливо сповідав істинну віру, за що і був вбитий мечем.

Народні прикмети:

Яка погода сьогодні, така і в лютому буде.

Якщо день теплий, то літо буде спекотним.

Погода протягом дня змінюється – до відлиги.

Якщо вітер дме в одну сторону, а хмари летять в іншу, то скоро буде похмуро і сніг піде.

Якщо вночі іній, то днем буде снігопад.

Сині плями над лісом – до снігу.

Якщо ворони всією зграєю каркають, а гуси лапи під себе підтискають, чекай похолодання.

Що не можна робити сьогодні: