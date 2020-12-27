Про це повідомляють #Букви.
У США – День фруктового пирога, в КНДР – День соціалістичної Конституції, у Киргизстані – День співробітника паспортно-візової служби.
Цей день в історії:
537 — У Константинополі, столиці Візантійської імперії, освятили храм святої Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом православного світу.
1932 — видана постанова ЦВК і РНК СРСР про введення в СРСР єдиної паспортної системи та “обов’язкового запису паспортів”. Селяни паспортів не отримали.
1932 — у Нью-Йорку відкрився найбільший у світі театр мистецтв Radio City Music Hall, розрахований на 5945 місць.
1934 — Політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило депортувати 2 000 “антирадянських” родин із прикордонних районів України.
1945 — У Нью-Йорку представники 28 країн підписали угоду про створення Міжнародного валютного фонду. Перші фінансові операції МВФ розпочав 1 березня 1947 року.
1959 — від семи поштовхів землетрусу на півночі Туреччини загинуло понад 50 тисяч чоловік, сотні тисяч жителів провінцій Ерзінджан, Сівас і Самсун втратили житло і протягом всієї зими потерпали від лютих морозів, що часом досягали 30-ти градусів.
1978 — король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затвердив нову демократичну Конституцію — першу за попередні 50 років.
1979 — радянські військовики вбили президента Афганістану Хафізуллу Аміна.
1979 — За рішенням керівництва СРСР 75-тисячний контингент радянських військ увійшов на територію Афганістану.
1991 — незалежність України визнали Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В’єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція.
1994 — запущено в експлуатацію київську станцію метро “Позняки”.
1997 — введено в експлуатацію станцію метро “Печерська”.
2008 — Під кодовою назвою “Литий свинець” в Секторі Газа почалась антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАСу.
Яке сьогодні релігійне свято:
Сьогодні християни вшановують пам’ять Мучеників Фірса, Левкія та Калліника. Святі мученики Фірс, Левкій і Калліник постраждали за Христа при імператорі Декії (249-251) в Кесарії Віфінській.
Левкій висловив докір тогочасному правителю за несправедливе переслідування християн. За це його піддали катуванню і вбили мечем. Фірс також був засуджений до жорстоких тортур, але переніс їх непошкодженим і за Божим повелінням мирно помер.
Язичницький жрець Калліник, бачачи мужність і чудеса святого Фірса, увірував у Христа і сміливо сповідав істинну віру, за що і був вбитий мечем.
Народні прикмети:
- Яка погода сьогодні, така і в лютому буде.
- Якщо день теплий, то літо буде спекотним.
- Погода протягом дня змінюється – до відлиги.
- Якщо вітер дме в одну сторону, а хмари летять в іншу, то скоро буде похмуро і сніг піде.
- Якщо вночі іній, то днем буде снігопад.
- Сині плями над лісом – до снігу.
- Якщо ворони всією зграєю каркають, а гуси лапи під себе підтискають, чекай похолодання.
Що не можна робити сьогодні:
- Не варто робити поспішних висновків.
- Не відмовляйте у допомозі.
- Не розмовляйте занадто голосно і не кричіть.
- Іменини у Фірса, Філімона, Аріана і Миколи.