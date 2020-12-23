27 грудня о 20:00 відбудеться онлайн-церемонія нагородження переможців міжнародного літературного конкурсу "Коронація слова" у номінації "Пісенна лірика". Дізнайтеся першими імена авторів пісенної лірики, з якої постануть нові українські пісні.

Міжнародний літературний конкурс “Коронація слова”, історія успіху якого нараховує 20 років, є найпрестижнішим українським проєктом, який в царині романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей відкрив понад 1000 нових імен.

2009 року засновники конкурсу Тетяна та Юрій Логуші запровадили номінацію для поезії – “Пісенна лірика”. Мета введення номінації – популяризація української музики, милозвучної української мови. За десять років конкурсу відкрито багато нових імен, сотні поезій, звучать багато відомих пісень, зокрема, військових. Ці твори задовольнили потреби національних радіостанцій, збільшивши український контент. Серед найбільш популярних сучасних авторів пісенної лірики – Анатолій Матвійчук, Вікторія Амеліна, Тарас Антипович, Дарина Гладун, Оксана Шеренгова, Світлана Дідух-Романенко, Ігор Жук, Олена Іськова-Миклащук, Ганна Коназюк, Юлія Мусаковська, Тала Пруткова, Ірина Сажинська, Оксана Самара, Олеся Сінчук, Ірина Цілик, Богдан Стельмах та багато інших.

В оцінках літературознавців, наприклад, Академіка Миколи Жулинського, Директора Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України: “Коронація слова” створила “Третю хвилю” в історії української літератури.

“Коронація слова” – “Унікальний літературний і мультимедійний проект, якому немає аналогів у світі” (за словами Пауло Коельйо).

Головна мета конкурсу – підтримка новітньої української культури, пошук нових імен, видання найкращих романів, стимулювання й підтримка сучасного літературного процесу кіно й театру. І як наслідок, наповнення українського ринку повнокровною конкурентноспроможною літературою, а кіно й театру якісними фільмами і п’єсами.

Дивіться церемонію онлайн на youtube-каналі “Коронації слова”:

https://www.youtube.com/channel/UC3bCiXma3F3rbgKHWMzxJug