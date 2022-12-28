Протягом 27 грудня російські військові поранили 3 цивільних в Донецькій області. Люди постраждали у Бахмуті.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 281 людина загинула 2 799 отримали поранення.

Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку обстріляно райони населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог стріляв по районах Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Времівка та Велика Новосілка Донецької області.