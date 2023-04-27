27 квітня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

27 квітня відзначають Всесвітній день тапіра, День азбуки Морзе, День безплатної стерилізації бездомних кішок та День порятунку жаб. За церковним календарем сьогодні - день пам’яті Мартина Сповідника.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день тапіра: відзначається щорічно 27 квітня з 2007 року. Усі види тапірів перебувають під загрозою зникнення. Для порятунку тапірів необхідно зберегти тропічні ліси та інші місця їхнього проживання, тим самим допомагаючи врятувати планету і пом’якшити наслідки зміни клімату.

День азбуки Морзе: телеграфна азбука названа за ім’ям розробника Семюела Морзе, який запропонував її в 1838. Відтворення графічних знаків комбінації крапок і тире це її головна функція. За одиницю часу приймається тривалість однієї точки. Тривалість тире дорівнює трьом крапкам. Пауза між елементами одного знака — одна крапка, між знаками в слові — 3 крапки, між словами — 7 крапок.

День безплатної стерилізації бездомних кішок: проводять з 2010 року. Ідея створення цього особливого дня безплатної стерилізації бездомних кішок полягала в тому, щоб зробити громадськість більш обізнаною про тяжке становище цих тварин, що вже вважається майже національною епідемією.

День порятунку жаб: жаби – холоднокровні представники загону земноводних. Жаби зустрічаються по всьому світу. Найбільший у світі вид жаб відомий як “жаба-голіаф”. Популяція жаб слугує хорошим індикатором здоров’я екосистем, оскільки вони чуйно реагують на зміни в атмосфері. Вони мешкають у різних середовищах, включно з тропіками і субтропіками, а в тропічних дощових лісах спостерігається найбільша кількість цього виду.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Австрія – день Другої республіки

Ізраїль – Йом Хацикарон

Словенія – День національного спротиву

Сьєрра-Леоне, Того – День незалежності

США – День насаджень дерев

ПАР – день Свободи

Молдова – День прапора

Чилі – День карабінерів або День стрілка

Цього дня у світі:

1509 — папа Римський Юліан II відлучив від церкви Венецію

1521 — на філіппінському острові Мактан у сутичці з тубільцями загинув 41-річний португальський мореплавець Фернан Магеллан. Першу навколосвітню експедицію, три чверті якої вже було здійснено, закінчив його заступник Хуан Себастьян Елькано

1565 — на Філіппінах засновано перше іспанське поселення — місто Себу

1644 — вперше в Канаді висадили пшеницю

1667 — вже давно невидющий англійський поет Джон Мілтон продав за 10 фунтів права на написану ним того року поему “Втрачений рай”, яка згодом визнана найкращою в його творчості

1746 — у битві біля Каллоден-Мора шотландські повстанці під керівництвом претендента на англійський престол Карла Едуарда Стюарта були розбиті англійськими військами, на чолі яких стояв Вільям Август, брат англійського короля Георга ІІ. Це було останнє повстання католиків, що зберегли вірність династії Стюартів, проти Ганноверської династії, яка правила Великою Британією з 1714 року

1749 — перше офіційне виконання музики Генделя під час Королівських феєрверків перервано через виникнення пожежі

1773 — англійський парламент прийняв “чайний акт”, який дозволив Ост-Індійській компанії, що перебувала на межі банкрутства ввезти в північноамериканські колонії фактично безмитно півмільйона фунтів чаю. Це значно погіршувало становище місцевих гуртових купців, вело до монополії компанії на американському ринку і викликало акції протесту колоністів. Після прийнятих Великою Британією жорстоких заходів у відповідь вибухнула війна за незалежність

1825 — англійський соціаліст-утопіст Роберт Овен заснував в Америці колонію, яку назвав Новою Гармонією. Стосунки між поселенцями виявились далеко не гармонійними, і в 1828 році Овен був вимушений згорнути свою діяльність

1828 — відкрився Лондонський зоосад

1855 — у Росії вперше згадано про самвидав

1861 — після відокремлення Вірджинії від США, Західна Вірджинія відокремилась від Вірджинії

1861 — парламент штату Меріленд ухвалив рішення не відокремлюватись від США

1865 — через декілька днів після закінчення громадянської війни поблизу Мемфіса на Міссісіпі вибухнув пароплав “Султанша”, на борту якого знаходилось близько 2100 пасажирів. 1700 з них, в основному ветеранів армії Півночі, що повертались додому з полону, загинули. Це найбільша аварія в історії судноплавства в США

1865 — Езра Корнелл і Ендрю Діксон Уайт заснували в Ітаці (штат Нью-Йорк) університет. Заняття в ньому розпочались через три з половиною роки, а сьогодні в Корнельському університеті навчаються майже 20 тисяч студентів

1905 — Маніфест Миколи II “Об укреплении начал веротерпимости”

1906 — почала діяти I Державна Дума Російської імперії

1906 — (21 травня?) в Санкт-Петербурзі вийшов перший номер газети “Український вісник”

1908 — початок IV Олімпійських ігор у Лондоні

1918 — декрет ВЦВК РРФСР про скасування права успадкування (діяв до 22 травня 1922 року)

1925 — постанова Ради Народних Комісарів СРСР “про прописку громадян в міських поселеннях”

1938 — заарештовано фізика Льва Давидовича Ландау

1940 — за наказом Генриха Гіммлера поблизу Кракова (Польща) створено концентраційний табір Аушвіц. Він став першим концтабором, призначеним для масового знищення людей

1950 — Велика Британія визнала державу Ізраїль

1956 — відомий боксер Роккі Марчіано, чемпіон світу у надважкій ваговій категорії, залишив професійний ринг. За час своїх виступів він провів 49 боїв і в усіх отримав перемоги (43 нокаутом). Титул чемпіона світу він захищав шість разів, причому тричі — у боях з попередніми чемпіонами

1957 — уряд Данії відхилив пропозицію СРСР про вихід країни з НАТО

1959 — організація науково-дослідної станції “Північний полюс-8” під керівництвом В. М. Рогачова, М. І. Блінова та І. П. Романова

1959 — СРСР і Єгипет уклали договір про будівництво Асуанської греблі

1960 — Лі Синман, вчетверте з 1948 року обраний президентом Південної Кореї, вимушено подав у відставку через масові заворушення, викликані авторитарними методами його правління. Після його зміщення було проголошено Другу Республіку на чолі з прем’єр-міністром Чан Мьоном, яка проіснувала лише рік

1960 — частина Тоголенду, яка належала Франції, стала незалежною Республікою Того

1961 — Велика Британія визнала незалежність Сьєрра-Леоне

1963 — лідер кубинської революції Фідель Кастро Рус прибув з першим візитом до Москви. У ході візиту, що тривав понад місяць, Кастро задекларував приналежність Куби до світового соціалістичного табору і підписав угоди по товарообміну з СРСР на умовах довготривалого пільгового кредиту.

1965 — у США запатентовані підгузки “Памперс”.

1966 — у Ватикані зустрілись папа римський Павло VI і міністр зовнішніх справ СРСР Андрій Громико.

1967 — у Монреалі відкрилась виставка “Expo-67”.

1977 — у Штутгарті (ФРН) закінчився дворічний судовий процес у справі групи Баадера-Майнгоф, відомої також як Фракція Червоної Армії (РАФ). Підсудні Ульріка Майнгоф, Андреас Баадер, Гудрун Енсслін і Ян-Карл Распе були визнані винними у вбивствах, розбоях, викраденні людей і терористичних актах проти урядових, військових і бізнесових лідерів країни і засуджені на довічне ув’язнення

1978 — в Афганістані відбувся військовий переворот — убито президента М.Дауда. Новим керівником країни став Нур Мухаммед Таракі, котрий проголосив створення Демократичної Республіки Афганістан і згодом підписав з Радянським Союзом договір про взаємодопомогу

1981 — компанія “Xerox” анонсувала вихід інформаційної системи “STAR 8010”, першого масового комп’ютера з мишкою і графічним інтерфейсом. Система мала 385 КБ оперативної пам’яті, вінчестер на 40 МБайт, комплектувалась монітором і могла працювати в локальних мережах

1981 — Рінго Старр одружився з актрисою Барбарою Бах

1992 — рада керівників Міжнародного валютного фонду проголосувала за прийняття України до складу МВФ.

1992 — у Белграді прийнято конституцію нової держави: Сербія та її єдиний союзник Чорногорія проголосили створення Федеративної Республіки Югославія, котра змінила вже неіснуючу Соціалістичну Федеративну Республіку Югославію, з якої вийшли Словенія, Хорватія, Боснія і Герцеговина та Північна Македонія. Країна проіснувала до лютого 2003 року, коли трансформувалась у ще одне державне утворення — Сербію і Чорногорію

1992 — проголошена Республіка Саха (Якутія) — суверенна республіка в складі РФ — і прийнята її конституція

1993 — у Сингапурі вперше після 1949 року відбулась зустріч представників Китайської Народної Республіки і Китайської Республіки (Тайвань) на вищому рівні.

1995 — День заснування Державного казначейства (скарбниці) України.

1997 — у Техасі військове угрупування під назвою “Республіка Техас”, захопило двох заручників і умовою їх звільнення поставило надання незалежності від США штату Техас. Наступного дня заручники були звільнені, а керівники групи Річард Макларен та Роберт Отто згодом були засуджені до 99-и і 50-и років ув’язнення

2001 — прем’єр-міністр України Віктор Ющенко подав у відставку

2005 — свій перший політ здійснив авіалайнер “Airbus A380”

2007 — у горах Чечні розбився гелікоптер із загоном російських десантників. Загинуло 18 осіб

2007 — у Таллінні демонтований “Бронзовий солдат”

2010 — Верховна Рада України ратифікувала домовленість про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні до 2042 в обмін на знижку ціни на газ

2012 — Вибухи в Дніпропетровську — серія терористичних актів, що стались у центрі Дніпропетровська.

2017 — у Чорному морі поблизу Босфору корабель військово-морської розвідки ВМС Росії “Лиман”, який стежив за навчаннями кораблів НАТО, зіткнувся з судном-худобовозом “Youzarsif H”, що йшов під тоголезьким прапором. Після чого “Лиман” швидко потонув. Російський екіпаж був врятований турецькою береговою охороною та моряками з “Youzarsif H”.

Яке сьогодні церковне свято:

27 квітня в церковному календарі – день пам’яті Мартина Сповідника. Народився в Тосканії (Італія) та отримав гарну освіту. Згодом вступив до кліру Римської церкви. Коли помер папа Феодосій, його обрали на престол папи Римського.

Папа Мартин був затятим шанувальником християнства, тому скликав Помісний Собор у Римі, де засудив єретиків. Після цього він послав Константинопольському патріарху Павлу послання, де вмовляв повернутися до православного сповідання. За це правитель розгнівався на Мартина і звелів привести його на суд.

654 року Мартина заслали на острів, а потім відправили на суд до Константинополя. Там йому висунули звинувачення, ув’язнили і засудили до страти. Кілька разів папі все ж пропонували піти на співпрацю з Константинопільською церквою, але Мартин відмовився. Його мужність так здивувала, що покарання вирішили змінити на заслання до Херсонеса. Там він і помер.

Прикмети:

Сонячний і теплий до хорошого врожаю

Ворони сидять близько до землі — буде тепло, а якщо літають — похолодання

Побачили двох журавлів — скоро зіграєте весілля

Якщо образили лисицю — нарветеся на шахраїв

Традиції:

Від цього дня слов’яни починали свататися і ходити в гості. Вважалося, що всі знайомства, які були створені протягом трьох днів від 27 квітня, будуть вдалими.

Не варто цього дня обманювати, лестити, перебільшувати або лицемірити. Вважається, що така людина в майбутньому сама постраждає від свого обману. Також не можна давати обіцянок, якщо знаєте, що не зможете їх виконати.

Іменини сьогодні святкують:

Мартин, Іван, Антон.