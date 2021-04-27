27 квітня у світі відзначаються Всесвітній день графічного дизайну, День безкоштовної стерилізації бездомних кішок, День порятунку жаб, Всесвітній день тапіра.

Про це розповідають #Букви.

У США – День азбуки Морзе, у ПАР – День свободи, у Фінляндії – День ветеранів, у Сьєрра-Леоне – День незалежності, в Австрії – День Другої республіки, в Того – День незалежності, у Нідерландах – День короля, у Словенії – День національного опору, в Молдові – День державного прапора.

Цей день в історії:

1509 — папа Римський Юліан II відлучив від церкви Венецію.

1521 — на філіппінському острові Мактан у сутичці з тубільцями загинув португальський мореплавець Фернан Магеллан.

1908 — початок IV Олімпійських ігор у Лондоні.

1918 — декрет ВЦВК РРФСР про скасування права успадкування (діяв до 22 травня 1922 року).

1938 — заарештовано фізика Льва Давидовича Ландау.

1940 — за наказом Генриха Гіммлера поблизу Кракова (Польща) створено концентраційний табір Аушвіц. Він став першим концтабором, призначеним для масового знищення людей.

1950 — Велика Британія визнала державу Ізраїль.

1965 — у США запатентовані підгузки “Памперс”.

1981 – компанія “Xerox” анонсувала вихід інформаційної системи “STAR 8010”, першого масового комп’ютера з мишкою і графічним інтерфейсом. Система мала 385 КБ оперативної пам’яті, вінчестер на 40 МБайт, комплектувалась монітором і могла працювати в локальних мережах.

2012 — Вибухи в Дніпропетровську — серія терористичних актів, що стались у центрі Дніпропетровська.

Яке сьогодні церковне свято:

27 квітня православні християни вшановують пам’ять Папи Римського Мартина I. Також в цей день Великий вівторок – другий день Страсного тижня.

Прикмети погоди:

голосно каркають ворони – чекати поганої погоди;

ворони купаються – до негоди;

сирий день – до врожаю грибів.

Іменини відзначають Азат, Олександр, Антон, Валентин, Іван, Мартін, Остап, Ян.