Про це розповідають #Букви.
У США – День азбуки Морзе, у ПАР – День свободи, у Фінляндії – День ветеранів, у Сьєрра-Леоне – День незалежності, в Австрії – День Другої республіки, в Того – День незалежності, у Нідерландах – День короля, у Словенії – День національного опору, в Молдові – День державного прапора.
Цей день в історії:
1509 — папа Римський Юліан II відлучив від церкви Венецію.
1521 — на філіппінському острові Мактан у сутичці з тубільцями загинув португальський мореплавець Фернан Магеллан.
1908 — початок IV Олімпійських ігор у Лондоні.
1918 — декрет ВЦВК РРФСР про скасування права успадкування (діяв до 22 травня 1922 року).
1938 — заарештовано фізика Льва Давидовича Ландау.
1940 — за наказом Генриха Гіммлера поблизу Кракова (Польща) створено концентраційний табір Аушвіц. Він став першим концтабором, призначеним для масового знищення людей.
1950 — Велика Британія визнала державу Ізраїль.
1965 — у США запатентовані підгузки “Памперс”.
1981 – компанія “Xerox” анонсувала вихід інформаційної системи “STAR 8010”, першого масового комп’ютера з мишкою і графічним інтерфейсом. Система мала 385 КБ оперативної пам’яті, вінчестер на 40 МБайт, комплектувалась монітором і могла працювати в локальних мережах.
2012 — Вибухи в Дніпропетровську — серія терористичних актів, що стались у центрі Дніпропетровська.
Яке сьогодні церковне свято:
27 квітня православні християни вшановують пам’ять Папи Римського Мартина I. Також в цей день Великий вівторок – другий день Страсного тижня.
Прикмети погоди:
голосно каркають ворони – чекати поганої погоди;
ворони купаються – до негоди;
сирий день – до врожаю грибів.
Іменини відзначають Азат, Олександр, Антон, Валентин, Іван, Мартін, Остап, Ян.