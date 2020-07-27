Про це розповідають #Букви.
Пам’ятні дати 27 липня
27 липня 1900 американський гастроном Луї Лессінг в Нью-Хейвені вперше продав гамбургер. Популярним цей фаст-фуд став в 1904 році на Всесвітній виставці в Сент-Луїсі.
У 1965 році в США президент підписав закон, згідно з яким на сигаретних пачках почали писати попередження про шкоду куріння.
У 2002 році у Львові сталася трагедія на авіашоу. В результаті падіння літака Су-27 у натовп глядачів на Скнилівському аеродромі загинули 77 осіб, серед них – 28 дітей. Постраждали близько 250 чоловік.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 27 липня вшановує пам’ять апостола Акіли. Інші назви свята: “Варти”, “Кочанник”. “Кочаннік” тому, що з 27 липня починали згущуватися качани капусти.
Що сьогодні можна робити
можна сміливо відправлятися в далеку поїздку – вона буде вдалою.
Що не можна робити
- Не можна лінуватися;
- Не можна сидіти вдома;
- Не можна вживати алкоголь;
- Не можна підходити до високих деревах;
- Не можна сідати за кермо автомобіля;
- При грозі не виходьте з дому – може вдарити блискавка.
- Якщо в поле зустрінете тварин, дітей або птахів, треба бути обережними. Вважається, що це може бути нечисть, яка спеціально перетворюється в інших істот.
Прикмети на 27 липня
Листя червоніють на деревах – буде хороший урожай грибів;
Яскраво-червоне сонце на заході – очікуються опади;
Сухий день – осінь буде теплою;
Дощить – ще сім днів будуть зливи.
27 липня іменини Іменини у Степана, Онисима, Петра, Миколи та Івана.