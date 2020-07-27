Сьогодні, 27 липня, в світі відзначають: у Фінляндії - День соні, в США - День перемир'я ветеранів Корейської війни, День шотландського віскі, День прогулянки з домашніми рослинами, День крем-брюле, День ходьби на ходулях, у В'єтнамі - День пам'яті жертв , на Острові Саба - Карнавальний понеділок, в Пуерто-Ріко - День Хосе Сельсо Барбоси, на Філіппінах - День Церкви Христа, в Сан-Марино відзначають Дні Середньовіччя.

Про це розповідають #Букви.

Пам’ятні дати 27 липня

27 липня 1900 американський гастроном Луї Лессінг в Нью-Хейвені вперше продав гамбургер. Популярним цей фаст-фуд став в 1904 році на Всесвітній виставці в Сент-Луїсі.

У 1965 році в США президент підписав закон, згідно з яким на сигаретних пачках почали писати попередження про шкоду куріння.

У 2002 році у Львові сталася трагедія на авіашоу. В результаті падіння літака Су-27 у натовп глядачів на Скнилівському аеродромі загинули 77 осіб, серед них – 28 дітей. Постраждали близько 250 чоловік.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 27 липня вшановує пам’ять апостола Акіли. Інші назви свята: “Варти”, “Кочанник”. “Кочаннік” тому, що з 27 липня починали згущуватися качани капусти.

Що сьогодні можна робити

можна сміливо відправлятися в далеку поїздку – вона буде вдалою.

Що не можна робити

Не можна лінуватися;

Не можна сидіти вдома;

Не можна вживати алкоголь;

Не можна підходити до високих деревах;

Не можна сідати за кермо автомобіля;

При грозі не виходьте з дому – може вдарити блискавка.

Якщо в поле зустрінете тварин, дітей або птахів, треба бути обережними. Вважається, що це може бути нечисть, яка спеціально перетворюється в інших істот.

Прикмети на 27 липня

Листя червоніють на деревах – буде хороший урожай грибів;

Яскраво-червоне сонце на заході – очікуються опади;

Сухий день – осінь буде теплою;

Дощить – ще сім днів будуть зливи.

27 липня іменини Іменини у Степана, Онисима, Петра, Миколи та Івана.